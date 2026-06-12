ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７３ｂｐにそれぞれ縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７３ｂｐにそれぞれ縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.983
フランス 3.736（+75）
イタリア 3.71（+73）
スペイン 3.408（+43）
オランダ 3.096（+11）
ギリシャ 3.667（+68）
ポルトガル 3.347（+36）
ベルギー 3.53（+55）
オーストリア 3.228（+25）
アイルランド 3.158（+18）
フィンランド 3.329（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.983
フランス 3.736（+75）
イタリア 3.71（+73）
スペイン 3.408（+43）
オランダ 3.096（+11）
ギリシャ 3.667（+68）
ポルトガル 3.347（+36）
ベルギー 3.53（+55）
オーストリア 3.228（+25）
アイルランド 3.158（+18）
フィンランド 3.329（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）