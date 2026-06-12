ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７３ｂｐにそれぞれ縮小 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７３ｂｐにそれぞれ縮小

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７３ｂｐにそれぞれ縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）

ドイツ 2.983

フランス 3.736（+75）

イタリア 3.71（+73）

スペイン 3.408（+43）

オランダ 3.096（+11）

ギリシャ 3.667（+68）

ポルトガル 3.347（+36）

ベルギー 3.53（+55）

オーストリア 3.228（+25）

アイルランド 3.158（+18）

フィンランド 3.329（+35）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

外部サイト