ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７５、伊７３ｂｐにそれぞれ縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ　　　　2.983
フランス　　　3.736（+75）
イタリア　　　3.71（+73）
スペイン　　　3.408（+43）
オランダ　　　3.096（+11）
ギリシャ　　　3.667（+68）
ポルトガル　　　3.347（+36）
ベルギー　　　3.53（+55）
オーストリア　3.228（+25）
アイルランド　3.158（+18）
フィンランド　3.329（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）