「許可済みだよん」はるな愛、美容院でアレンに遭遇！ 「この頭だから挨拶したいけど。。。」「めっちゃ綺麗」
タレントのはるな愛さんは6月11日、自身のInstagramを更新。同じくタレントのアレンさんに美容院で遭遇したことを報告し、ツーショットを公開しました。
【写真】美容院でのはるな愛＆アレン
コメントでは「愛さんとアレン様のツーショットとても素敵です」「アレン様が前回ご出演された福岡のイベントにはるな愛さんが出るとの事で、是非ご撮影させて下さい 9月大変楽しみにしてます」「はるな愛さん、凄く素敵で魅力的で可愛いくてめっちゃめっちゃ綺麗過ぎです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】美容院でのはるな愛＆アレン
「凄く素敵で魅力的」はるなさんは「渋谷の今大人気のイケている美容室 #lapis で偶然に一緒のサロンだったアレンちゃん」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目が、アレンさんとのツーショットです。「この頭だから挨拶したいけど。。。。ってアンジュちゃんに言ってくれてて会いに行ったら話が盛り上がり 写真撮ろうってなってアップしました！！許可済みだよん」と説明し、「同じ番組には出たけど。お互いに会うのは初」と明かしました。
ネイルショットも！8日には「可愛い#ネイル カラーにしました！」と、ネイルを披露していたはるなさん。美しさを保つために、さまざまな努力をしていることが分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)