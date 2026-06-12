月刊アフタヌーン創刊40周年を記念した「アフタヌーン40周年展」の会場販売グッズラインナップ第2弾が発表された。同展は7月10日から7月26日まで、池袋・サンシャインシティ 展示ホールAで開催される。

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グッズラインナップ第2弾の1つが、市川春子による描き下ろしデザインの「缶入りポストカードセット 宝石の国」（3,300円）。缶ケースには描き下ろしイラストを使用し、市川がセレクトしたポストカード全15種を収めた仕様となっている。あわせて、市川がデザインを手がけた「アクリルキーホルダー 宝石の国」（各880円）2種も登場する。

そのほかのラインナップには、『メダリスト』のいのりと司を描いた「ミニホロアクリルパネル」（各2,640円）や、ミラー台座で氷上を表現した「いのり／いるかのミラーアクリルジオラマ」（各2,420円）も並ぶ。『ブルーピリオド』からは、アクリル台座付きの「ランダムミニキャンバス」全6種（バラ990円、コンプリートセット5,940円）が用意される。

また『ああっ女神さまっ』の作中に登場するお助け女神事務所のPR風マグネットシート（660円）、『ディグイット』のキャラクターを証明写真風にデザインしたシール（550円）、『謎の彼女X』の書影を立体アクリルで再現したキーホルダー（各1,100円）、『OMORI』のマルチクリーナー（770円）とトートバッグ（3,300円）などもラインナップ。『もやしもん＋』からはオリゼーをモチーフにした「ステンド風メタルブックマーカー」（1,760円）、『ヴィンランド・サガ』からは受注生産の「A5キャラファイングラフ」（16,500円）が登場する。

さらに『ヨコハマ買い出し紀行』のMDF製ラゲッジタグ（1,540円）、『ワンダンス』のステッカーセット（1,100円）、『シドニアの騎士』のランダムアクリルコースター全7種（バラ770円、コンプリートセット5,390円）、『GUNSMITH CATS』のTシャツ（5,500円）も会場で販売される。グッズラインナップ第2弾の詳細は、公式ウェブページにて公開されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）