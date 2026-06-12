2026年6月11日、中国メディア・観察者網は、日本企業が中国へのレアアース依存を減らすため国内に新たな製錬所を建設する計画であると報じた。

記事は、日中間の緊張高まりや中国による輸出管理強化により、今年3月と4月の中国の日本向けレアアース輸出が前年同期比で80％以上も激減したと紹介。日本側の要請を受けて米国が仲介に入り、中国側に輸出再開を要請する事態になっているとも伝えた。

その上で、信越化学工業が対中依存を減らすため、少なくとも350億円を投じて福井県に新しいレアアース製錬工場を建設し、電気自動車（EV）メーカーなどのために国内サプライチェーンを構築する計画を立てたと説明した。

また、三井金属も2028年度までに100億円を投じて福岡県に新しい生産施設を建設するほか、住友金属鉱山も26年度から生産量を拡大する計画であるなど、日本企業によるレアアースをめぐる動きが活発化していることを紹介した。

記事は背景として、日本のレアアース製品の生産量が世界のシェア1％未満であり、国内需要はほぼ完全に中国に依存していることを指摘するとともに、中国の製錬コストが圧倒的に低いため、日本は現時点で中国と競争することはできないとの意見が日本の専門家から出ていることを伝えた。

この記事に対し、中国のネットユーザーからは「ギョウザを食べるのにお酢から作り始めるようなもの」と産業チェーン再構築の無謀さを笑い飛ばす声が上がった。

また、「日本が工場を建て終わったころに中国は安値で大量輸出してつぶせばいい」「大量生産すれば環境コストと補助金が膨らみ続け、作れば作るほど財政を圧迫する」「工場が稼働するころには肝心の産業が死に絶えている」といった指摘が並んだ。さらに、「中国の2．5倍の価格」という現状に日本企業幹部が言葉を失うコント仕立てのやり取りも書き込まれ、高い共感を集めた。

一方で、「カードを握られるくらいなら高くついても自前でやるべき。コストではなく戦略の問題だ」と日本の判断に理解を示すコメントも一定数見られた。（編集・翻訳/川尻）