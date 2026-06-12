「救世主が爆発した！」崖っぷちからのドラマチックな逆転劇に韓国メディアは狂喜乱舞 「エグい勝ちっぷり」「ついに覚醒だ」【W杯】
現地６月11日、北中米ワールドカップがついに開幕。初日の第２試合ではグループＡの韓国とチェコがグアダラハラで対戦し、アジアの強豪がドラマチックに白星を掴んだ。
立ち上がりから素早いパス回しと鋭いフォアチェックで主導権を握った韓国だったが、徐々にチェコの堅固な守備ブロックとバリエーション豊かなリスタートに遭い、五分五分の展開に持ち込まれる。エースのソン・フンミンは何度かあったシュートチャンスをモノにできず、試合は０−０のまま推移した。
すると59分、チェコにロングスローから先制点を奪われてしまう。ホン・ミョンボ監督は63分にイ・ジェソンに代えてファン・ヒチャンを投入してギアアップ。チェコが守備固めに３選手を交代させた直後の67分、裏に抜け出したファン・インボムが冷静なループショットで相手ＧＫの頭上を抜き、同点ゴールをねじ込んだ。
その後もソン・フンミンをベンチに下げるなど積極采配を貫いたホン・ミョンボ監督。すると80分、右サイドを抜けたファン・インボムのクロスを途中出場のオ・ヒョンギュが決めて逆転に成功した。ＧＫキム・スンギュのスーパーセーブも飛び出した韓国はそのまま２−１で勝ち切り。重要な初戦で３ポイントをゲットした。
当然、韓国メディアは狂喜乱舞だ。『MKスポーツ』は「攻めあぐねて先制も許した韓国だったが、そのピンチをワールドカップ初出場のオ・ヒョンギュが救った。ファン・インボムのゴールで同点とすると、ふたたびその司令塔がオ・ヒョンギュのゴールをお膳立て。突然の救世主が爆発した！」と興奮。『スポータルコリア』は「絶体絶命のピンチから、韓国がエグい勝ちっぷりを完遂。ついにホン・ミョンボのチームが覚醒を果たした」と手放しで称えた。
グループＡは開幕戦でメキシコが南アフリカに２−０で勝利して首位を奪取。次戦は快勝スタートを切った地元メキシコと韓国が激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【ゴール動画】韓国代表がファン・インボムの超技ありループ→オ・ヒョンギュの劇的弾で逆転勝利！
立ち上がりから素早いパス回しと鋭いフォアチェックで主導権を握った韓国だったが、徐々にチェコの堅固な守備ブロックとバリエーション豊かなリスタートに遭い、五分五分の展開に持ち込まれる。エースのソン・フンミンは何度かあったシュートチャンスをモノにできず、試合は０−０のまま推移した。
その後もソン・フンミンをベンチに下げるなど積極采配を貫いたホン・ミョンボ監督。すると80分、右サイドを抜けたファン・インボムのクロスを途中出場のオ・ヒョンギュが決めて逆転に成功した。ＧＫキム・スンギュのスーパーセーブも飛び出した韓国はそのまま２−１で勝ち切り。重要な初戦で３ポイントをゲットした。
当然、韓国メディアは狂喜乱舞だ。『MKスポーツ』は「攻めあぐねて先制も許した韓国だったが、そのピンチをワールドカップ初出場のオ・ヒョンギュが救った。ファン・インボムのゴールで同点とすると、ふたたびその司令塔がオ・ヒョンギュのゴールをお膳立て。突然の救世主が爆発した！」と興奮。『スポータルコリア』は「絶体絶命のピンチから、韓国がエグい勝ちっぷりを完遂。ついにホン・ミョンボのチームが覚醒を果たした」と手放しで称えた。
グループＡは開幕戦でメキシコが南アフリカに２−０で勝利して首位を奪取。次戦は快勝スタートを切った地元メキシコと韓国が激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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