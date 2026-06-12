「まさかの」小山慶一郎、M!LKの“推し”メンバーとのツーショット公開！「汚れてても美 × 美だなぁ」
NEWSの小山慶一郎さんは6月11日、自身のInstagramを更新。M!LKの“推し”メンバーとのツーショットを載せています。
【写真】小山慶一郎と“推し”のツーショット
この投稿に、山中さんは「こちらこそ話してくれてありがとうございました 推し！やったー！！！」と反応。
ファンからは「まさかの柔太朗くんなんだ！」「だと思ったｗｗ」「推し×推しです！」「汚れてても美 × 美だなぁ」「お2人、なんとなく似ている気がします」「山中くん、小山担に刺さるお顔立ちだとおもってたからツーショットみれてうれしい」などのコメントが寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】小山慶一郎と“推し”のツーショット
「お2人、なんとなく似ている気がします」小山さんは「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった 小山の推しです」とつづり、2枚の写真を投稿。M!LKの山中柔太朗さんと“滅”ポーズを取るツーショットを公開しました。2人とも顔が白い粉まみれになっていますが、イケメンです。
ファンからは「まさかの柔太朗くんなんだ！」「だと思ったｗｗ」「推し×推しです！」「汚れてても美 × 美だなぁ」「お2人、なんとなく似ている気がします」「山中くん、小山担に刺さるお顔立ちだとおもってたからツーショットみれてうれしい」などのコメントが寄せられています。
「全員スタイルお化け」12日には1本の動画を公開した小山さん。山中さん、M!LKの佐野勇斗さんの2人とダンスを披露しています。コメントでは「みんないいけど慶ちゃんの色気やばい！」「全員スタイルお化け」「げ・き・あ・つ」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)