NEWSの小山慶一郎さんは6月11日、自身のInstagramを更新。M!LKの“推し”メンバーとのツーショットを公開し、話題を集めています。（サムネイル画像出典：小山慶一郎さん公式Instagramより）

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NEWSの小山慶一郎さんは6月11日、自身のInstagramを更新。M!LKの“推し”メンバーとのツーショットを載せています。

【写真】小山慶一郎と“推し”のツーショット

「お2人、なんとなく似ている気がします」

小山さんは「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった　小山の推しです」とつづり、2枚の写真を投稿。M!LKの山中柔太朗さんと“滅”ポーズを取るツーショットを公開しました。2人とも顔が白い粉まみれになっていますが、イケメンです。

この投稿に、山中さんは「こちらこそ話してくれてありがとうございました　推し！やったー！！！」と反応。

ファンからは「まさかの柔太朗くんなんだ！」「だと思ったｗｗ」「推し×推しです！」「汚れてても美 × 美だなぁ」「お2人、なんとなく似ている気がします」「山中くん、小山担に刺さるお顔立ちだとおもってたからツーショットみれてうれしい」などのコメントが寄せられています。

「全員スタイルお化け」

12日には1本の動画を公開した小山さん。山中さん、M!LKの佐野勇斗さんの2人とダンスを披露しています。コメントでは「みんないいけど慶ちゃんの色気やばい！」「全員スタイルお化け」「げ・き・あ・つ」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)