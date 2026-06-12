テクニカルポイント ドル円 10日線のすぐ上での推移 テクニカルポイント ドル円 10日線のすぐ上での推移

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161.72 エンベロープ1%上限（10日間）

160.71 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.16 現値

160.12 10日移動平均

159.98 一目均衡表・転換線

159.58 21日移動平均

158.52 エンベロープ1%下限（10日間）

158.52 一目均衡表・基準線

158.45 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）

157.88 100日移動平均

155.78 200日移動平均



10日線近傍での推移となっている。上下の動きを見せるも現状は中立に近いところでの推移。

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