161.72　エンベロープ1%上限（10日間）
160.71　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.16　現値
160.12　10日移動平均
159.98　一目均衡表・転換線
159.58　21日移動平均
158.52　エンベロープ1%下限（10日間）
158.52　一目均衡表・基準線
158.45　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.88　一目均衡表・雲（上下限一致）
157.88　100日移動平均
155.78　200日移動平均

10日線近傍での推移となっている。上下の動きを見せるも現状は中立に近いところでの推移。