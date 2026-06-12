【「ビッグコミックスペリオール」第13号】 6月12日発売 価格：510円

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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第13号を6月12日に発売した。価格は510円。

今号の表紙と巻頭カラーは「非視界戦闘 アイアンレッキ」。フットボールイヤーを祝して「フットボールネーション」がセンターカラーで登場している。作者の大武ユキ氏と「アナリシス・ブレイン サッカーの面白い戦術分析の視座、手に入れよう」の著者らいかーると氏による特別対談「らいかーると×大武ユキ 特別対談 貴方の「観戦力」が上がる！ 玄人目線のW杯観戦術」も掲載されている。

マンガ家の業を描く連載「進め！白兵進」は今回で最終回を迎える。