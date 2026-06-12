「非視界戦闘 アイアンレッキ」が表紙と巻頭カラーで登場。ビッグコミックスペリオール」第13号本日発売
【「ビッグコミックスペリオール」第13号】 6月12日発売 価格：510円
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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第13号を6月12日に発売した。価格は510円。
今号の表紙と巻頭カラーは「非視界戦闘 アイアンレッキ」。フットボールイヤーを祝して「フットボールネーション」がセンターカラーで登場している。作者の大武ユキ氏と「アナリシス・ブレイン サッカーの面白い戦術分析の視座、手に入れよう」の著者らいかーると氏による特別対談「らいかーると×大武ユキ 特別対談 貴方の「観戦力」が上がる！ 玄人目線のW杯観戦術」も掲載されている。
マンガ家の業を描く連載「進め！白兵進」は今回で最終回を迎える。
第1集超反響発売中！- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) June 11, 2026
🏠『還暦姫』奥浩哉
✅『キキキル』山本晃司+渡邉タタバ
✅『まなざし珠子の自由研究』乃木坂太郎
✅『宇宙人はいらない』渡邊ダイスケ
✅『れぎをん』辻やもり
✅『風と雲』義野永画
📖本誌13号 📆本日発売！https://t.co/RlaPuYXyCN#スペリオール pic.twitter.com/WgyrlILo3J