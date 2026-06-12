「色っぽいぞー」谷まりあ、“爆美女”なモデルショット公開「良い表情しますね、さすが」「妖艶だねぇ」
モデルでタレントの谷まりあさんは6月11日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『sweet』（宝島社）のモデルショットを公開しました。
【写真】谷まりあの“爆美女”モデルショット
コメントでは「爆美女」「妖艶だねぇ」「色っぽいぞー」「めっちゃかわいい過ぎる」「良い表情しますね、さすが」「まりあちゃんいい女だね」「天使ですか？」「素晴らしい」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】谷まりあの“爆美女”モデルショット
さまざまなレイヤードコーデを披露谷さんは「@sweet_editors 6月号 まだまだありますぜひご覧ください」とつづり、4枚の写真を公開。黒いミニ丈ワンピースをはじめ、ピンクや白、薄紫色などを使った4種類のレイヤードコーデです。全て、レースやシアー素材の透け感ある服の組み合わせで、セクシーかつガーリーな印象。衣装に合わせたメイクや、モデルならではの表情もすてきです。
『sweet』公式SNSでは撮影風景を公開『sweet』公式Instagramでは、谷さんの撮影風景を収めた動画も公開。さまざまなポージングを披露しながら、ウインクや笑顔など多彩な表情を見せています。撮影現場ならではの自然な魅力が詰まった映像となっているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)