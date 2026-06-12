フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i（アイコス イルマ アイ）シリーズ」の数量限定モデル「IQOS ILUMA i リミックス モデル」を6月10日より順次発売します。

光と色で“REMIX”を表現した数量限定モデルが登場

こちらは光の“揺らぎ”や色の“移ろい”をテーマにした特別仕様で、最上位モデルの「IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル」、スタンダードモデルの「IQOS ILUMA i リミックス モデル」、オールインワンモデルの「IQOS ILUMA i ONE リミックス モデル」の3機種をラインナップします。

実売価格は「IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル」が1万1,980円（税込・以下同）、「IQOS ILUMA i リミックス モデル」が7,980円、「IQOS ILUMA i ONE リミックス モデル」が4,980円です。

記事のポイント IQOS ILUMA iシリーズは、2024年に登場したIQOSの現行主力モデルです。今回発売される「リミックス モデル」は、そのIQOS ILUMA iシリーズをベースにした数量限定モデル。テーマに掲げるのは「REMIX」です。 同社は「情熱に導かれ、新しい可能性へ。」をコンセプトに、「色が揺らぎ、光が踊る。音が重なり、ビートが響く。」という世界観を表現したとのこと。 ホログラフィック加工やグラデーションカラー、限定アクセサリー、真鍋大度氏とのコラボレーションなど、世界観や体験価値に重点を置いているのが特徴。光や色彩、アートとのコラボレーションを通じて、所有する楽しさを提案するモデルです。 ↑リミックス モデルをPRする店舗イメージ

ホログラムやグラデーションで個性を演出

「IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル」は、ホログラフィック仕様のラップカバーを採用。光の当たり方や見る角度によって表情が変化するデザインが特徴です。ホルダーにはターコイズからシルバーへのグラデーションを施しています。

↑IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル

「IQOS ILUMA i リミックス モデル」は、ドア部分にパープルからグリーンへと変化するメタリックグラデーションを採用。ホルダーにはシルバーからネイビーへのグラデーションを施し、色彩のコントラストを強調しています。

↑IQOS ILUMA i リミックス モデル

「IQOS ILUMA i ONE リミックス モデル」は、本体にシルバーからターコイズへ変化するグラデーションを採用。トップ部分にパープル、操作ボタンにイエローをあしらい、ポップなアクセントを加えています。

↑IQOS ILUMA i ONE リミックス モデル

また、限定モデルの世界観に合わせた専用パッケージも用意。「IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル」ではDJセットやミュージックボックスをイメージした専用ハードケースを採用するなど、特別感を演出しています。

↑IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデルの専用パッケージ

世界的トップクリエイター真鍋大度氏とのコラボ企画も展開

発売に合わせて、アーティスト、DJ、作曲家、プログラマーとして活躍する真鍋大度（まなべ・だいと）氏とのコラボレーション企画「REMIX YOUR STYLE」も実施します。

↑真鍋大度氏

真鍋氏はクリエイティブ集団「Rhizomatiks（ライゾマティクス）」の創設者として知られ、Perfumeのライブ演出やリオ五輪閉会式の東京プレゼンテーションなどにも携わってきたトップアーティストです。

IQOS会員向けプログラム公式サイト「IQOSPHERE」では、真鍋氏デザインのTシャツやキャップ、セラミックトレイなどが当たる抽選企画を実施。

さらに、特別インタビュー動画の公開や、オリジナル音源とレコードプレーヤー、アンプ、スピーカーなどをセットにしたオーディオセットのプレゼント企画も展開します。

↑ミッション達成で抽選20名に当たる「REMIX YOUR STYLE オーディオセット」

「リミックス モデル」の投入を見ると、フィリップ モリスはIQOSを単なる喫煙具ではなく、「愛着を持って使い続ける、ライフスタイルアイテム」として育てようとしているのが見てとれます。持ち物にこだわる人へ向けた、オトナの嗜好品としてのIQOS。その方向性を示す1台として、今回の本製品は象徴的な存在といえるでしょう。

IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル 実売価格：1万1,980円（税込・以下同） IQOS ILUMA i リミックス モデル 実売価格：7,980円 IQOS ILUMA i ONE リミックス モデル 実売価格：4,980円 発売日：6月10日から順次

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