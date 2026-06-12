“幻のシュークリーム”ビアードパパの「チョコミントシュー」販売店を倍増 ファンの声に応え14店舗で展開【店舗一覧掲載】
シュークリーム専門店・ビアードパパが、期間限定商品「チョコミントシュー」の販売エリアを拡大する。15日から新たに7店舗を追加し、全国14店舗で販売を開始する。SNSなどを通じて寄せられた“チョコミン党”からの要望を受けて実現したもので、話題の商品をより多くの地域で楽しめるようになる。
【断面写真】ミントクリームがとろぉ…ザクザク×さわやか『チョコミントシュー』
「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト販売されたことがある商品で、“幻のシュークリーム”として知られていた。近年のチョコミント市場の盛り上がりを背景に、現在のトレンドに合わせて改良を加え、新商品として開発。6月1日から7店舗限定で販売を開始していた。
商品は、ザクザクとした食感のショコラ生地にチョコレートをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング。生地の中にはチョコチップ入りのミントクリームを詰め込み、爽やかな清涼感とチョコレートの甘さを同時に楽しめる仕上がりとなっている。
発売後は好評を集め、販売対象外エリアの消費者からも「私の街でも販売してほしい」といった声が多数寄せられたという。こうした反響を受け、運営するDAY TO LIFEは食材の調達量を増やし、製造体制を強化。追加販売に向けた準備を進めてきた。
チョコミントフレーバーは近年、アイスクリームやドリンク、スイーツなど幅広いカテゴリーで人気を集めており、熱心なファン層を持つジャンルとして定着している。ビアードパパの「チョコミントシュー」も、その爽快感と食べ応えのあるシュークリームならではの魅力が支持を集めている。
【6月15日（月）より追加となる販売店舗】
・ビアードパパ アピア札幌店（北海道）
・ビアードパパ JR仙台駅店（宮城県）
・ビアードパパ 大宮西口店（埼玉県）
・ビアードパパ アトレ新浦安店（千葉県）
・ビアードパパ 東神奈川駅店（神奈川県）
・ビアードパパ 水戸エクセル店（茨城県）
・ビアードパパ 阪急西宮北口店（兵庫県）
【好評販売中の店舗】
・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）
・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）
・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）
・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）
・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）
・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）
・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）
【断面写真】ミントクリームがとろぉ…ザクザク×さわやか『チョコミントシュー』
「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト販売されたことがある商品で、“幻のシュークリーム”として知られていた。近年のチョコミント市場の盛り上がりを背景に、現在のトレンドに合わせて改良を加え、新商品として開発。6月1日から7店舗限定で販売を開始していた。
発売後は好評を集め、販売対象外エリアの消費者からも「私の街でも販売してほしい」といった声が多数寄せられたという。こうした反響を受け、運営するDAY TO LIFEは食材の調達量を増やし、製造体制を強化。追加販売に向けた準備を進めてきた。
チョコミントフレーバーは近年、アイスクリームやドリンク、スイーツなど幅広いカテゴリーで人気を集めており、熱心なファン層を持つジャンルとして定着している。ビアードパパの「チョコミントシュー」も、その爽快感と食べ応えのあるシュークリームならではの魅力が支持を集めている。
【6月15日（月）より追加となる販売店舗】
・ビアードパパ アピア札幌店（北海道）
・ビアードパパ JR仙台駅店（宮城県）
・ビアードパパ 大宮西口店（埼玉県）
・ビアードパパ アトレ新浦安店（千葉県）
・ビアードパパ 東神奈川駅店（神奈川県）
・ビアードパパ 水戸エクセル店（茨城県）
・ビアードパパ 阪急西宮北口店（兵庫県）
【好評販売中の店舗】
・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）
・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）
・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）
・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）
・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）
・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）
・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）