「新喜劇出前ツアー2026」埼玉で幕開け 寛平GMがあっと驚く仕掛けを予告「こういう終わり方は初めて」
吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平（76）、座員の野崎塁（30）が12日、都内で行われた『寛平GMプロデュース公演新喜劇出前ツアー2026』埼玉公演の記者会見に出席した。
【全身ショット】たのしそう！“あの有名な”ポーズをする間寛平＆野崎塁
テレ玉と吉本興業との共催で、同公演を8月15日に正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館）で実施。全国25ヶ所をめぐる2026年度一発目の公演となり、寛平GMのほかアキ、山田花子、西川忠志らおなじみの新喜劇座員たちが登場し、漫才でも、オズワルド、EXIT、バッテリィズ、ぼる塾、たくろうといった豪華な顔ぶれがそろう。
埼玉公演の見どころについて話題が及んだ際、寛平GMが「幕がずっと降りる時に、こういう終わり方は初めてやなっていう終わり方を作ったんです。幕が降りるのと一緒に笑いがどんと起こるオチにしています。『えっ！』っていう感じで、笑いがドーンと起きて、そのまま閉まります」と予告。野崎も「本当にそこが見どころですね」と声を弾ませていた。
記者会見にはそのほか、テレ玉の塚田舞アナも出席した。
【全身ショット】たのしそう！“あの有名な”ポーズをする間寛平＆野崎塁
テレ玉と吉本興業との共催で、同公演を8月15日に正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館）で実施。全国25ヶ所をめぐる2026年度一発目の公演となり、寛平GMのほかアキ、山田花子、西川忠志らおなじみの新喜劇座員たちが登場し、漫才でも、オズワルド、EXIT、バッテリィズ、ぼる塾、たくろうといった豪華な顔ぶれがそろう。
記者会見にはそのほか、テレ玉の塚田舞アナも出席した。