いでよ、きゅうりドラゴン！　ラスボス級のきゅうり料理に17万いいね

「家に帰ったら、奥さんがドラゴン召喚してた」

突如として一般家庭の食卓に現れたドラゴン。お皿の上に鎮座する強そうなビジュアルの正体は……なんときゅうり！

Xユーザーの「酒畜ハレム」さんが投稿した、“きゅうりドラゴン”の画像が、17万件を超すいいねを集めるなど話題です。

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酒畜ハレムさんの妻（以下、配偶者さん）が手掛けた“きゅうりドラゴン”は、細かく切り込まれた2本角を生やす、誰がどう見てもドラゴンなきゅうり。西洋風ではなく東洋風の細長いビジュアルで、ぐるりととぐろを巻いた姿が、なんとも威厳を感じさせます。

きゅうりドラゴンは、1本丸ごとのきゅうりに、蛇腹状の切れ込みを入れた形で提供。

ごま油、白だし、中華だし、酢、にんにくなどで味付けがされており、大量のブラックペッパーとごまがアクセントになっているそう。上手にとぐろを巻かせるために厚めの蛇腹になっているのがこだわりだとか。

台所が舞台のRPGがあればラスボスとして登場してもおかしくないビジュアルは、Xで大きな注目を集め、コメントや引用欄には「奥様凄いセンス」「真似したい！！」「ドラゴン食えスト」といった声が寄せられています。

酒畜ハレムさんによれば、きゅうりドラゴン誕生のきっかけは、下にあるお皿。

きゅうりドラゴンのインパクトに目が奪われがちですが、実はお皿もかなりユニーク。RPGのバトル画面風に「おいしそうなおつまみがあらわれた！」というテキスト、そして「のむ／たべる／おしゃく」という行動が表示されたデザインになっています。

「今宵堂」という酒器メーカーが手がけたもので、投稿の1週間ほど前に入手。配偶者さんいわく「お皿に合わせて何か作りたい」と考えていたところ、きゅうりが目につき、ドラゴン化させるにいたったとのことです。

性格的に「何かやるな」と、お皿に合わせた料理が出てくることは予想していた酒畜ハレムさん。しかしいざきゅうりドラゴンと対面すると、そのクオリティが想像以上だったため、驚愕。

「驚かせて楽しませようとしてくれた気持ちが嬉しかったです」（酒畜ハレムさん）

ちなみに配偶者さんが変わった料理を作るのは今回が初めてではありません。1年前のハロウィンにはトマトで唇を、チーズで歯を再現したカプレーゼならぬ「歯プレーゼ」や、マッシュポテトを生ハムで巻いた「手首」などを作ってくれたそう。

「手首」の方は人間の皮膚の白さや赤さがかなり生々しく再現されていて、食卓に並んでいたら一瞬本気で「誰かから奪ってきた？」と思ってしまうようなクオリティ。

ですがきゅうりドラゴン然り、見た目だけではなく、食べてもしっかり美味しいメニューを心がけているそうです。

ちなみに酒畜家は今回のRPG風のお皿にくわえ、「スーパーマリオ」の世界観を思わせるお皿も購入。

酒畜ハレムさんは「また何か作るかもしれません」と、配偶者さんの次なるメニューに期待を寄せていました。

＜記事化協力＞

酒畜ハレム （@harem1031）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061203.html