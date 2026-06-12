アカデミー賞受賞俳優のグウィネス・パルトロー（53）＝3月22日、ニューヨーク/Evan Agostini/Invision/AP/File

（CNN）アカデミー賞受賞俳優のグウィネス・パルトロー（53）が、イスラエルの高級不動産を宣伝する広告に出演したことをめぐって非難の的になっている。

パルトローが出演したのはテルアビブ北郊のシーサイドタウン、ヘルツリヤにある51階建ての高級物件「51パーク」の宣伝。撮影は米ニューヨークで行われ、CMは今週公開された。

CMの中でパルトローは、「世界の象徴的な建築物が公園に近いのには理由があります。51パーク」と宣伝。運転手に向かって「51パークへ」と行き先を指示したパルトローは、「ニューヨーク？」と聞き返されて、「ヘルツリヤ。イスラエル」と答えていた。

このCMは、パルトロー自身のインスタグラムには掲載されていないものの、SNSではイスラエルのプロジェクトを宣伝するパルトローに対して非難が殺到した。パレスチナ自治区ガザ地区がイスラエルとの戦争によってがれきと化したことを背景とする批判が書き込まれているほか、パレスチナ国旗の写真や、「パレスチナ解放」のメッセージも複数の言語で投稿されている。

イスラエルはガザでジェノサイド（集団殺害）の罪を犯したとして複数の人権団体から告発され、国際司法裁判所で裁判が行われている。これに対してイスラエル指導部は、軍事作戦の目的はイスラム組織ハマスの解体にあると主張して反論している。

3年間に及んだガザでの戦争では、7万2000人以上のパレスチナ人が殺害された。イスラエルはレバノンとイランに対する戦争も続けている。

ピュー・リサーチ・センターが36カ国で行った世論調査では、イスラエルとベンヤミン・ネタニヤフ首相に対して「好感を持てない」という回答が67％に上り、「好感が持てる」は25％にとどまった。