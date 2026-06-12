ヤクルト、楽天で１７年の現役生活を送った宮出隆自さん（４８）は、プロ入り６年目に野球人生の転機を迎えた。将来のエース候補として期待されドラフト２位でヤクルトに入団したが、故障に悩まされ、かねて評価されていた打撃力を生かすべく野手に転向することを決意する。第二のプロ野球人生の始まりだった。

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右膝に水がたまる症状で投球練習もままならなくなっていた宮出さんにとって、球団からの野手転向の打診はありがたかった。

打撃には元々定評があった。宇和島東高３年から投手になって頭角を現し、ヤクルトには投手として入団したが、ドラフト段階では他球団からパワフルな打撃で野手としても高評価を受けていた。

「入団後にヤクルトも、投手と野手のどちらがやりたいのかと聞いてくれたんですけど、上甲（正典）監督から、ピッチャーをやり始めて１年でドラフトにかかったんだから、ピッチャーをやりなさいと言われて、やることにしました」と明かす。

入団当時の監督だった野村克也氏からも１年目のキャンプ中に野手転向を勧められている。

「２軍のキャンプを野村監督が視察に来た時、ちょうど投手のフリー打撃の時間で、僕はバンバン、スタンドに打ってたんです。そしたら監督に呼ばれて『おまえは野手をやれ』って言われたことがありました」

その時は松井優典ヘッドコーチが「入団したばかりですし、投手をやるという話になってるんで」と待ったをかけたという。

ちなみに宮出さんの投手時代の打撃成績は１７打数７安打３打点、打率・４１２。いい数字を残している。

その６年後に転向は現実となったが、宮出さん自身、ここが勝負時だという思いがあった。

「プロに入って６年が終わった後で、年齢も２４か２５。２年ぐらいで結果を出さないと終わってしまうと思ってましたから。その時、自分に何が足りないかというと、バットを振ってる数が全然足りない。だから人が休んでる時は、差を縮められるチャンスだと思いましたね」

休みなく必死にバットを振る日々が始まった。チームの休日には埼玉・戸田の２軍施設に行ってマシンを相手に打ち込み。家ではマンションの駐車場で黙々とバットを振った。鬼気迫る雰囲気を醸し出していたのだろうか。マンションの住人からの通報で警察官がやってきたこともあった。

「警察の方に事情を聴かれて、“こういう仕事をしてまして練習量が足りないので隅でバットを振らしてもらってました”と説明したら、“職業柄仕方ないですね、安全に注意してお願いします”と言われました」と回想した。

チームも野手転向を全面的に後押ししてくれた。「小川（淳司）監督が２軍の監督で、荒井幸雄さんが打撃コーチでした。野手に転向して１年目から１００試合以上２軍の試合に出してもらってた。全然打たないのにずっと使ってもらって。他の野手に申し訳なかったです」

ひたむきにバットを振り続けて１年。翌年の開幕前の教育リーグに出場中、ふいに感覚をつかんだ。

「打席で追い込まれた後に、こうやって打つんだって感覚がポンと舞い降りたんです。意識を変えた瞬間に今まで振っていたフォークにバットが止まって、ボール球を見逃せて、際どい球をファウルできるという感じになり、甘く入ってきた変化球をライト前に打ったんです。こういうマインドで打席に立てば打てるって感覚が１打席で出来上がったんです」。当時の興奮をよみがえらせて宮出さんは熱く語った。

開眼したその一戦以降、２軍で打ちまくった。２００３年４月下旬に外野手として待望の１軍昇格を果たした。

地元である愛媛の坊ちゃんスタジアムで行われた５月２５日の阪神戦。宮出さんは、先発の藤川球児投手から四回にプロ初ホームランを放ち故郷に錦を飾った。

「追い込まれてからスライダーに手を出したらバンってホームランになった。弾丸ライナーでしたね。野手に転向して初めて松山であった試合で、親や親戚もみんなが来てる中で打てたんですから、やっぱり野球の神様はいると思いましたね」

プロ初勝利のウイニングボールは乱調だった自分がふがいなく受け取りを拒否したが、ホームランボールはありがたく受け取った。今も愛媛・宇和島の実家に置いてあるという。

その年は６０試合に出場して４４安打、５本塁打、打率・２７７を記録した。

（デイリースポーツ・若林みどり）

宮出隆自（みやで・りゅうじ）１９７７年８月１８日生まれ。愛媛県出身。宇和島東高から９５年度のドラフト２位で投手としてヤクルトに入団。２００２年から野手に転向。０６年に規定打席に到達し、打率・２７５、９本塁打、５９打点をマーク。０９年から楽天で２年間プレーしてヤクルトに復帰。投手では４９試合で６勝５敗、防御率４・７３。通算７０１試合出場で４５８安打、２１６打点、３９本塁打、打率・２７７。引退後はヤクルトの１、２軍の打撃コーチなどを務め、２１年は１軍ヘッドコーチとしてリーグ優勝、日本一に貢献。身長１９２センチ、９０キロ。