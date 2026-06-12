３日、河南省許昌市のウィッグメーカー、河南瑞貝卡髪製品の生産現場でウィッグを作る従業員。（鄭州＝新華社配信／王永濤）

【新華社鄭州6月12日】中国河南省の許昌市は世界最大級のウィッグ製品の集散地で、製品は120余りの国と地域へ輸出され、世界で販売されているウィッグ10個のうち、少なくとも6個がここで作られている。同市の2025年のウィッグ産業輸出入総額は219億1千万元（1元＝約24円）で、うち輸出は172億元だった。

河南瑞貝卡髪製品（瑞貝卡）をはじめとする地元ウィッグメーカーは、長年の技術的課題を克服し、多機能の毛髪用繊維を独自に開発。国内における高級人工毛繊維生産の技術的空白を埋めた。

技術的なブレークスルーは産業チェーン全体の高度化を促した。中国初の上場ウィッグメーカーとして、瑞貝卡の昨年の売上高は12億9300万元、製品は40余りの国と地域で販売されている。

２日、河南省許昌市のウィッグ買い付け拠点「髪博城」で商品を選ぶタンザニア人バイヤーのエスターさん。（鄭州＝新華社配信／王永濤）

同市には現在、ウィッグ関連企業が4千社余りあり、約30万人分の雇用を直接的に生み出している。製品は3千種類近くに及び、特許は1300件を超え、原材料調達から精密加工、完成品の輸出まで一貫した産業チェーンを形成している。

整った産業チェーンと熟練した技術者をよりどころに、許昌のウィッグは越境電子商取引（EC）などのビジネスモデルを活用しバリューチェーンの中高付加価値分野への進出を加速させている。ここ数年、全球速売通（アリエクスプレス）やアマゾン、TikTok Shopなどの越境ECサイトを利用した、ライブ配信やインフルエンサーによるライブコマースといった新たな販売形態が急速に発展した。昨年の「ブラックフライデー」期間における瑞貝卡の越境EC売上総額は149万ドル（1ドル＝約160円）に達した。

２日、河南省許昌市のウィッグ買い付け拠点「髪博城」の店舗でウィッグを整えるスタイリスト。（鄭州＝新華社配信／王永濤）

ブランドの海外進出も着実に進んでいる。瑞貝卡は昨年、日本のECサイト楽天市場に正式に出店した。中国のウィッグ企業で出店しているのは、現在同社だけとなっている。

産業の高度化は、地元の商業環境も変えた。ウィッグを買い付けるため、はるばるタンザニアからやって来たバイヤーのエスターさんは「品質がとても良く、人毛もミックス毛も揃っている。サイズもスタイルも多彩だ」と語る。同市では世界各地からの調達ニーズに応えるため、ウィッグの買い付け拠点「髪博城」を設けた。月間売上高は開設当初の10万元足らずから、多い月には300万元にまで増加している。（記者/史林静）