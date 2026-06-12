RBLとは？ 日本発の3x3国際プロリーグが描く新たな可能性

3人制バスケットボール「3x3」の新たな国際プロリーグとして、「RBL（ロイヤル・バスケットボール・リーグ）」が設立された。

3x3は、ストリートバスケットボールをルーツに持ち、2012年にFIBAが世界統一ルールを制定。東京2020オリンピックで正式競技として採用されたことを機に、世界的にも注目度を高めている。

RBLは、元プロバスケットボール選手で、3x3における知見を持つDr.ロヒト・バクシ氏が主導。日本を起点に、国内外の選手が競い合う新たな舞台として展開される。

リーグでは、日本国内での認知度向上や競技レベルの底上げ、雇用創出、次世代選手の育成などを掲げる。将来的には、スポーツを通じた地域活性化や国際交流の促進も目指していく。

◆■RBLが掲げるゴール

日本を起点に、世界各国の3x3を繋げる、国際的な競技プラットフォームへ



・世界各国の選手が競い合う国際舞台を提供し、3x3の競技レベルを向上させます。



・将来的には世界各都市でリーグを開催し、スポーツを通じた国際交流を促進します。

地域の活性化とスポーツ文化の定着



・各開催都市と連携し、若手やアマチュア選手がプロを目指せる環境を整えます。



・地域経済の発展に貢献し、スポーツを通じた観光促進を図ります。

グローバルなエンターテインメントと革新



・ライブ配信やデジタルコンテンツを活用し、世界中のファンが楽しめる環境を構築します。



・新しいルールやフォーマットを導入し、3x3の魅力をさらに高めます。

◆■RBL会長 稲葉秀二





株式会社UNIVA RBL 会長

▼稲葉氏メッセージ



「皆さま、こんにちは。3x3は、スピード感あふれるプレーとダイナミックな展開で、選手も観客も熱狂させるスポーツです。私たちのリーグRBLは、競技の魅力を最大限に引き出し、選手が輝き、ファンが一体となって楽しめる場を目指しています。

RBLは、情熱と才能を持った選手たち、地域の皆さま、そしてパートナーのご支援により、『共創』による成長を続けています。これからも、公平でエキサイティングな試合を通じて、RBLの可能性を広げ、スポーツの楽しさを共有してまいります。ぜひ会場に足を運び、迫力あるプレーを体感してください。皆さまのご声援が、選手の成長と共に、リーグをさらに盛り上げます！今後ともRBLをよろしくお願いいたします」

◆■RBL創業者 Dr.ロヒト・バクシ





株式会社UNIVA RBL 創業者



株式会社UNIVA RBL 代表取締役社長



株式会社RBLホールディングス 代表取締役

▼バクシ氏メッセージ



「私たちは、この度、新たな3x3プロバスケットボールリーグ『RBL：アール・ビー・エル』を設立いたしました。

RBLは、日本人プレーヤーに世界レベルの舞台を提供し、その競技レベル向上に寄与します。また、次世代を担う子供や若者の育成、ご協賛・ご協力企業様のビジネスアシスト、そして多角的な視点から社会的な役割を果たすべく尽力してまいります。

開催都市は全国47都道府県を視野に入れ、スポーツを通じた地方創生に貢献できるよう、国際大会の開催によるインバウンド促進、雇用創出、さらには開催都市の若者に対する国際的な視野を広げる啓蒙活動を推進してまいります。

FIBA（国際バスケットボール連盟）やJBA（公益財団法人日本バスケットボール協会）との連携を強化し、日本人選手が世界で活躍できる環境を整備するとともに、競技レベルの向上、競技人口の拡充、開催都市の行政との連携など、多方面で貢献できるよう努めてまいります。

私たちRBLは、国際リーグとして、世界の3x3競技のさらなる発展と、スポーツが持つ無限のパワーと感動をお届けすることを通じて、ボーダレスで豊かな社会の実現に貢献していく所存です。何卒、皆様からの温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」