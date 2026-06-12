【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはホームパーティー
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の伝統的な遊び、人々が集まる際のスタイル、そして神秘的な行為という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□がみ
も□□り
く□□せ
ヒント：華やかな絵柄が特徴で、手芸などにも広く用いられるアイテム。ホームパーティーなどで、各自が料理などを分担して集まることを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちよ」を入れると、次のようになります。
ちよがみ（千代紙）
もちより（持ち寄り）
くちよせ（口寄せ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから愛されてきた日本の伝統文化から、現代でよく見られる親睦の形式、さらには古来より伝わる儀礼の世界までを網羅しました。共通する「ちよ」という響きが、豊かな色彩で彩られた造形美、他者と温かい時間を共有するための工夫、超自然的な存在と対話するための特別な術を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の伝統的な遊び、人々が集まる際のスタイル、そして神秘的な行為という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□がみ
も□□り
く□□せ
ヒント：華やかな絵柄が特徴で、手芸などにも広く用いられるアイテム。ホームパーティーなどで、各自が料理などを分担して集まることを思い浮かべてみてください。
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正解：ちよ正解は「ちよ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちよ」を入れると、次のようになります。
ちよがみ（千代紙）
もちより（持ち寄り）
くちよせ（口寄せ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから愛されてきた日本の伝統文化から、現代でよく見られる親睦の形式、さらには古来より伝わる儀礼の世界までを網羅しました。共通する「ちよ」という響きが、豊かな色彩で彩られた造形美、他者と温かい時間を共有するための工夫、超自然的な存在と対話するための特別な術を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)