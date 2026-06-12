「ライデルのときの悪夢が…」橋上巨人に元中日の28歳左腕が加入か　小笠原慎之介の移籍報道「まさに電撃ですね！」

巨人が小笠原を獲得するという報道があった(C)Getty Images

巨人が、元中日で現在はナショナルズ傘下の2Aハリスバーグに所属する小笠原慎之介を獲得すると報じられた。また、獲得には複数球団が興味を示しているともいわれている。

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小笠原は神奈川・東海大相模高から2015年ドラフト1位で中日へ入団すると、9年間プレーし、日本での通算成績は46勝65敗、防御率3.62だった。24年オフにポスティングシステムを利用してナショナルズへ移籍すると、2年契約の1年目は23試合に登板して1勝1敗、防御率6.98の成績だった。今季はメジャーでの登板機会はない。

SNS上のファンからは「ライデルのときの悪夢が…」「小笠原慎之介はサプライズだね」「まさに電撃ですね！」「びっくりですわw」「ていうか小笠原慎之介巨人って…」「マジ？ネタではなく？」と、驚きの声が続々と届けられた。

巨人は橋上秀樹監督代行のもと、交流戦に入って好調をキープ。リーグ首位に浮上している中、28歳の左腕が戦力として加わるのか注目だ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]