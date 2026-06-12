毎週土曜 あさ5時55分〜 毎週日曜 あさ7時30分〜放送（※一部地域除く）の日本テレビ系「シューイチ」。あす6月13日（土）は手越祐也が「シューイチ」のスタジオに初生出演！W杯解説にも挑戦する。

「シューイチ」スポーツコーナーでは、日本の初戦であるオランダ戦が目前に迫る中、大のサッカー好きとして知られる手越が豊富な知識を活かしながら、W杯の見どころ、特に注目する日本代表選手や初戦対戦国のオランダの選手などについてキャッチコピーを用いながらスタジオで楽しく分かりやすく解説。また、6時台のスポーツコーナー以降から番組の最後までスタジオ出演いただく。

■手越祐也 コメント

ワールドカップがまもなくスタートします。

選手たちがそれぞれの国を背負って戦う姿に

普段サッカーを見ない方も含めて世界中が熱狂する4年に1度の祭典に

今から心を踊らせています。

特に今回の日本代表は本当にとても強く、

日本として優勝が一番近いワールドカップだと思っていますし、

そのためには日本からも現地にいる選手たちにパワーを届けられればと思いますので

みなさんも一緒に応援していただければと思っております！

シューイチの生放送、非常に楽しみにしています！