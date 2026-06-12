「老境博徒伝SOGA」4巻が本日発売！ 西の怪物vsJK雀士……“麻雀の闇”が発動福本作品「天」の公式スピンオフ最新刊
【「老境博徒伝SOGA」4巻】 6月12日 発売 価格：880円
【拡大画像へ】 【「老境博徒伝SOGA」4巻あらすじ】
「近代麻雀」話題沸騰連載中っ……!!
「トネガワ」「イチジョウ」のスタッフが描く福本ワールドの新境地！
西の怪物・僧我三威が入居した介護施設マノワ・ド・ボヌール。
(C)三好智樹・瀬戸義明・福本伸行・T.I.Corp.・竹書房
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竹書房は、マンガ「老境博徒伝SOGA」の4巻を6月12日に発売する。価格は880円。
本作は福本伸行氏が生み出した麻雀マンガ「天」のスピンオフ作品。「近代麻雀」で連載が行なわれている。
疑似通貨ペリカが流通するカジノ型老人ホームに入居した、西の怪物・僧我三威。4巻の帯には「カジノ型老人ホームで、西の怪物vsJK雀士っ…!! 麻雀の闇 発動っ…!!」という煽り文句が記されている。
「近代麻雀」話題沸騰連載中っ……!!
福本伸行「天」スピンオフ！
「トネガワ」「イチジョウ」のスタッフが描く福本ワールドの新境地！
カジノ型老人ホーム・コメディ爆誕っ……！
西の怪物・僧我三威が入居した介護施設マノワ・ド・ボヌール。
そこは、疑似通貨ペリカが流通する、カジノ型老人ホームであった……！
わしの静かな余生はっ……!?
(C)三好智樹・瀬戸義明・福本伸行・T.I.Corp.・竹書房