【「老境博徒伝SOGA」4巻】 6月12日 発売 価格：880円

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竹書房は、マンガ「老境博徒伝SOGA」の4巻を6月12日に発売する。価格は880円。

本作は福本伸行氏が生み出した麻雀マンガ「天」のスピンオフ作品。「近代麻雀」で連載が行なわれている。

疑似通貨ペリカが流通するカジノ型老人ホームに入居した、西の怪物・僧我三威。4巻の帯には「カジノ型老人ホームで、西の怪物vsJK雀士っ…!! 麻雀の闇 発動っ…!!」という煽り文句が記されている。

【「老境博徒伝SOGA」4巻あらすじ】

「近代麻雀」話題沸騰連載中っ……!!

福本伸行「天」スピンオフ！

「トネガワ」「イチジョウ」のスタッフが描く福本ワールドの新境地！

カジノ型老人ホーム・コメディ爆誕っ……！

西の怪物・僧我三威が入居した介護施設マノワ・ド・ボヌール。

そこは、疑似通貨ペリカが流通する、カジノ型老人ホームであった……！

わしの静かな余生はっ……!?

(C)三好智樹・瀬戸義明・福本伸行・T.I.Corp.・竹書房

