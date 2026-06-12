３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が１０、１１日にＫアリーナ横浜でエンターテインメントショー「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」を開催した。

同公演は、音楽やファッション、カルチャーが融合した新しいエンタメショーだ。アーティスト同士がジャンルや活動の幅を超えてたたえ合う場を目指して昨年初開催。今年は２ｄａｙｓにパワーアップし、初日にＳ＊＊ｔ ｋｉｎｇｚ、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ、ａｓｍｉ、ＡＩ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ、超ときめき♡宣伝部、２日目にネクライトーキー、サカグチアミ、上白石萌音、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＴＷＳ、マキシマム ザ ホルモンと豪華メンバーが集結した。

２日間とも、トリを飾ったのはもちろん主催者のミセスだ。人気曲「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」を歌い上げた大森元貴は「お互いをたたえ合うとかそういうのってきれいごとに聞こえると思いますが、きれいごとを一生懸命やりたいと思って始めました」と立ち返った。

割れんばかりの拍手が響いた会場は、音楽への愛であふれていた。大森は「やっぱり音楽って楽しいですね」と充実感たっぷり。目前で出演アーティストのパフォーマンス見届けたことで「順位をつけたりすることよりもはるかに心が満ちて、はるかに悔しい思いをしました」と心境を明かした。

この日集まった音楽を愛する同志と切磋琢磨しながら、それぞれのスタイルで活動を続けていく。「みなさんの声を励みに生きがいに、我々は音楽を続けています」とファンに語りかけると「また来年お会いしましょう！」と呼びかけた。