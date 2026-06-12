4年に1度のサッカーW杯「FIFAワールドカップ2026」が12日（日本時間）に開幕を迎える。開会式は同日2時30分に開始され、開幕戦のメキシコ対南アフリカは4時キックオフだ。日本代表の初戦は対オランダ戦で、15日5時にキックオフ。本稿では、スマホなどでの視聴方法や楽しみ方をまとめてご紹介する。

各社プレスリリースより引用

大会開幕時点で日本代表の出場が確定しているのは、15日5時～の対オランダ戦、21日13時～の対チュニジア戦、26日8時～の対スウェーデン戦の3試合。グループで2位以上になるか、3位の場合は他グループの3位の中で上位8チームに入ると、決勝トーナメントに進出できる。

ネット配信

ストリーミングサービスでは、DAZNとNHK ONEでライブ配信される。

DAZN、日本代表戦は無料配信

大会の全104試合をライブ配信するのはDAZNのみとなる予定。日本代表の全試合・準決勝の2試合・3位決定戦・決勝戦については無料で配信される。

無料枠以外の配信は「DAZN Soccer」（年間分割払い・月額2600円）や「DAZN Standard」（月額4200円）で楽しめるほか、「DAZN Baseball」（年額分割払い・月額2300円）に特別アドオン（1500円）を追加して視聴することもできる。

また、DAZNでは全試合の見逃し配信やハイライトも配信予定。ショートハイライトは無料で配信される。現地から毎日の最新情報を届けるデイリー現地最新リポートも無料配信予定だ。

なお、DAZNでは大会にあわせて「DAZN Standard」の月額料金が半額以下になる割引キャンペーンを実施している。

NHK ONE

NHK地上波で生中継される試合と、大会期間中のハイライト番組はすべてNHK ONEでも同時配信され、見逃し配信も行われる。ハイライト番組は、連日夜に「デイリーハイライト」として放送されるほか、試合をコンパクトにまとめた2分のハイライト番組も連日放送される。

NHK ONEはNHKの受信契約を結んでいるユーザー向けのサービスで、受信契約がある世帯は追加料金不要で楽しめる。

地上波・BS

地上波はNHK／日本テレビ系列／フジテレビ系列で、衛星放送はNHK BS／NHK BSプレミアム4K（NHK BSP4K）で放送される。

NHK（地上波／BS）

NHK地上波では、1次リーグについては日本戦2試合を含む19試合が生中継される。日本戦2試合の内訳は、15日5時～の対オランダ戦、26日8時～の対スウェーデン戦だ。

21日13時～の日本対チュニジア戦については、NHK地上波では放送されない。日本対チュニジア戦を楽しみたい場合は、NHK BSや日本テレビ系列、またはDAZNでライブ視聴できる。

決勝トーナメントについては、地上波で15試合が生中継される。15試合の内訳は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合、3位決定戦、決勝。日本代表の試合は、勝ち上がりにより1回戦はBSで生中継され、2回戦以降はすべて地上波での生中継となる。

また、BSP4Kでは、地上波で生中継される34試合（1次リーグ19試合＋決勝トーナメント15試合）については同時生中継され、録画放送とあわせて全104試合が放送される。

日本テレビ系列（地上波）

日本テレビ系列では、グループリーグの日本戦は21日13時～の対チュニジア戦のみが生中継される。

生中継される予定の試合は、日本対チュニジア戦を含むグループリーグ9試合のほか、決勝トーナメント1回戦3試合、決勝トーナメント2回戦2試合、決勝トーナメント準決勝1試合。

フジテレビ系列（地上波）

フジテレビ系列では、グループリーグについては日本戦の生中継予定はなく、5試合を生中継する。決勝トーナメントについては、日本代表が決勝トーナメントに進出した場合の1回戦を含む5試合を放送予定。

スマートフォンでサッカーW杯をさらに楽しめる

サッカーW杯をさらに楽しめるコンテンツが複数用意されている。配信を見られない場合のほか、各チームの状況やルールなどを気軽にチェックしたい場合にも便利だ。

Apple Sports

5月に国内で提供が始まったスポーツ情報アプリ「Apple Sports」では、サッカーW杯に向けて機能が強化されている。代表チームをフォローしてスコアボードを作成できるほか、各ラウンドの対戦カードや結果を追ったり、各チームのフォーメーション図を確認したりできる。

Google検索・Gemini

グーグルでサッカーを検索すると、ライブスコアや順位表などが表示される。試合のライブスコアをスマートフォンのロック画面に固定する機能も用意されている。

Google検索のAIモードでは、フォーメーションを視覚的に理解できるビジュアルの作成をリクエストできる。近日中には、Geminiアプリでもサッカーの情報をリアルタイムで表示できるようになる予定。

YouTube

YouTubeでは、放映権を保持するチャンネルを通じてハイライトなどを楽しめるほか、名シーンなどもチェック可能。FIFA公式YouTubeチャンネルでは過去大会のアーカイブ映像も視聴できる。

日本代表戦のスケジュール 節 日時（日本時間） 対戦カード 会場 第1節 6月15日（月） 05:00 オランダ vs 日本 ダラススタジアム 第2節 6月21日（日） 13:00 チュニジア vs 日本 モンテレイスタジアム 第3節 6月26日（金） 08:00 日本 vs スウェーデン ダラススタジアム