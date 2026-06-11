日本で2番目に高い「LX」

都会派SUVの人気が高まるなか、悪路でも心配せずに飛び込める「クロカン車」こと本格四輪駆動車も、未だに根強い人気を誇ります。



そうした本格四輪駆動車のうち、国内ブランド随一の超・高級モデルがレクサス「LX」です。一体どのようなクルマなのでしょうか。

LXは本格四輪駆動車の代名詞であるトヨタ「ランドクルーザー」の“レクサス版”ともいうべきモデルで、初代は1996年に登場しました。

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「どこへでも行き、生きて帰ってこられる」という言葉に象徴されるランドクルーザーの本質、「信頼性・耐久性・悪路走破性」はそのままに、レクサスブランドらしい豪華な内外装を与えたモデルです。

発売後、プレミアムブランドのSUVが多数あるなか、レクサスのステータス性も相まって、主に中東のエグゼクティブ層などから支持を獲得しました。

現行型は2021年10月に発表された4代目です。「世界中のどんな道でも楽に、上質に」をコンセプトに、同年にフルモデルチェンジされたランドクルーザーのフラッグシップモデル「ランドクルーザー300」と同様に、TNGAプラットフォームの採用に加え、パワートレインを一新。

本格オフローダーとして悪路走破性の向上も図り、ランドクルーザーと同じく「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」として正統な進化を遂げています。

また乗用車に匹敵するようなオンロード性能の追求、またレクサスのフラッグシップSUVとして、力強さと優雅さ、繊細さを合わせたスタイリングを採用。インテリアもくつろぎと安心感を追求しました。

いかなる路面やシーンにおいても、レクサスらしく快適で静かな走りを実現し、特別感のある移動をもたらします。

ラインナップには3列シートの7人乗りのほか、VIPを乗せるショーファーカーニーズを見据えた4人乗りの「EXECUTIVE（エグゼクティブ）」も設定。

エグゼクティブのリアシートは、大型ヘッドレストや電動リクライニング、電動オットマンなどを備える専用の独立シートとなっており、シートヒーターやシートベンチレーションのほか、マッサージ機能も備わるなど、VIPの長距離移動を支える快適装備が採用されています。

そんなLXですが、2024年10月には新開発のハイブリッドシステムを採用した「LX700h」が発表されました。日本では2025年3月にLXの改良型発売とともにラインナップに追加されています。

このハイブリッドシステムは、通常のレクサス車に採用されているシリーズ・パラレル式ハイブリッド「THS」とは異なるもので、信頼性のためにパラレル式となっています。

その構成は、ガソリンモデル「LX600」と同様の3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジン×10速ATを基本に、新開発のクラッチ付き「モータージェネレーター（MG）」とニッケル水素バッテリーを追加したもので、エンジン＋モーターのパワフルな走行に加え、モーターのみの静かで滑らかな走行も可能です。

また、通常のハイブリッド車ではオルタネーター（発電機）とスターターモーター（セルモーター）は装備されませんが、ハイブリッドシステムが故障したときのことも考慮し、エンジン単体で始動・走行できるようになっています。

さらに、バッテリートレイのパッキングにより、渡河性能700mmを確保。ハイブリッドシステムの搭載による重量増や構造変化に対しては、ボディ強化やフレームの変更、スペアタイヤの位置変更などにより、走破性や地上高、3アングルに影響のないように設計されました。

このように「ハイブリッドだから」を言い訳にしない冗長性を確保し、通常モデルと何ら遜色のないシステムが採用されています。

ハイブリッドシステムの採用で、燃費性能は通常のLX600がWLTCモードで8.0km／Lに対し、9.3km／Lをマーク。

高速道路モードにおいては10.9km／Lと、総重量が3トン近くもあり、なおかつ重量が重いラダーフレームの4WD車としては、非常に優秀な数値といえます。

ラインナップはLX700hとLX600で、それぞれベースモデルのほか、アウトドア感を強めたスタイルの「OVERTRAIL＋」、最上級のエグゼクティブの3タイプを設定。LXの価格（消費税込）は1450万円から2100万円。SUVジャンルとしてはトヨタ「センチュリーSUV」に次ぐ価格です。

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現在新車でラインナップされる本格四輪駆動車といえば、ランドクルーザーシリーズが「300」「250」「70」、新型「FJ」と4タイプあり、スズキでは「ジムニー」シリーズが軽自動車「ジムニー」、小型車「ジムニーシエラ」とそのロングバージョン「ジムニーノマド」の3タイプがあります。

さらに今後、日産は北米や中東で販売している「パトロール」を2027年度に導入すると明かしており、三菱は「パジェロ」を今秋に披露し、国内で7年ぶりに復活させる予定とするなど、本格四輪駆動車のジャンルが活況を帯びてきました。

そうしたなか、LXは現在もなお、国産随一の超・高級本格SUVとして存在感のあるモデルとなっています。