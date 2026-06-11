『BIGBANG 2026 WORLD TOUR』日本公演は4大ドームで全10公演！約9年ぶりの日本ツアー

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K-POP界のレジェンド・BIGBANGが、ワールドツアー『BIGBANG 2026 WORLD TOUR』の日程を発表した。

■約9年ぶりとなるワールドツアーは世界各地19都市をサーキット

Ｗ約9年ぶりとなる待望のワールドツアー。8月のソウル公演を皮切りに、アジア・北米・ヨーロッパ・オセアニアなど世界各地19都市31公演を巡り、日本公演は11月27日の大阪・京セラドーム大阪を皮切りに、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、東京・東京ドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡の全国4都市10公演で実施される。

4月12・19日（現地時間）には、米国カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演。圧巻のライブパフォーマンスを披露し、圧倒的な存在感とカリスマ性で世界中の観客を魅了したBIGBANG。世界中の音楽ファンを前に、改めて“BIGBANG”という存在の大きさを証明した。

またBIGBANGは日本においても数々の歴史的な記録を打ち立ててきた。2013年から2017年まで海外アーティスト史上初となる5年連続ドームツアーを開催し、累計420万人以上を動員。さらに『BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013～2014』では、海外アーティストとして初めて東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・西武の日本6大ドームを制覇するという偉業も成し遂げている。

20周年という節目に本格的な再始動を迎えるBIGBANG。約9年ぶりとなる今回の日本ツアーは、長年待ち続けたファンにとってはもちろんのこと、日本中の音楽ファンにとって見逃せない公演となることは間違いない。

■ライブ情報

『BIGBANG 2026 WORLD TOUR』日本公演

11/27（金）大阪・京セラドーム大阪

11/28（土）大阪・京セラドーム大阪

11/29（日）大阪・京セラドーム大阪

12/05（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

12/06（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

12/13（日）東京・東京ドーム

12/14（月）東京・東京ドーム

12/15（火）東京・東京ドーム

12/26（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/27（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

■関連リンク

BIGBANG JAPAN SPECIAL SITE

https://ygex.jp/bigbang/20th-anniv/