＜速報＞米女子ダブルス戦が開幕 渋野日向子＆勝みなみは深夜ティオフ
＜ダウ選手権 初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦が開幕。1つのボールを交互に打つフォアサムと、各自のボールでプレーしホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールのラウンドを1日おきに行なう。
【連続写真】渋野日向子に変化 前傾が浅くなりタテ振りに
日本勢は12人が出場。西郷真央＆ミランダ・ウォン（中国）ペアはすでにティオフし、イーブンパーでプレーしている。吉田優利＆馬場咲希は日本時間午後8時26分にティオフし、ボギーで滑り出している。3年連続のコンビ結成となった渋野日向子＆勝みなみは、深夜午前1時36分にティオフする。先週の「米国女子オープン」で6位に入った畑岡奈紗は、ツアー通算15勝のコ・ジンヨン（韓国）とペアを組み、午前1時14分にラウンドを開始する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ダウ選手権 スコア速報
渋野日向子 プロフィール＆成績
勝みなみ プロフィール＆成績
1位は8億円超！ 米女子賞金ランキング
宮里藍サントリーレディス リーダーボード
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