「やっちゃったなぁ」――20年ほど前、Iさん（当恋路：50代男性）は学生でいっぱいのバスの中で困っていた。

【まさかの神対応】幼児2人を抱える私を、追い抜いて店に入っていった不良グループ モヤモヤしつつ後に続くと…

乗り込むときに取っておなかなければならない整理券を、取り忘れていたのことに降りる前になって気付いたのだ。

このままでは高い運賃を払わなければならないのだろうか？ そう思っていたとき......。

＜Iさんからのおたより＞

今から20年以上前の出来事だったとお思います。

当時友人宅で過ごしていた私は、翌日仕事だったため夕方前には帰ろうと、午後３時過ぎに友人宅をあとにしました。

近くのバス停（〇〇学園前）で待っていると、多くの学生がたくさん並び始めバスに乗ったら学生でいっぱいになりました。

「バス停で後ろにいたんだけど」

最寄りの停留所が近づき、私は料金表を確認しました。

その時、整理券を取り忘れたことに気が付いたのです。

『やっちゃったなぁ。高い料金を払わなくちゃいけないなぁ』

と困っていると前に立っていた学生が「整理券どうぞ！」と、まさかの事態に。

「えっ！ なんで？ 君、定期だよね？」と言うと「バス停で後ろにいたんだけど、おじさん整理券を取ってなかったから取っておきました」と言うのです。

本当に感謝感謝です。あの時の学生は今どうしてるのかなぁ？ と今でも考えたりします。

※本コラムでは読者の皆さんの体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください