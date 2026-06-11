乃木坂46、一ノ瀬美空が初センターを務める新曲「是非に及ばず」の先行配信決定！ティザー映像によって解禁

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乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が初センターを務める、7月22日発売の新曲「是非に及ばず」が6月13日0時より先行配信される。

■夏を盛り上げる乃木坂46の新しい夏の一曲

42枚目のシングル「是非に及ばず」を彩る、夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えたビジュアルが公開され、SNSを中心に話題を呼んでいる乃木坂46。

先行配信情報の発表は、東京メトロ乃木坂駅コンコースに掲載されているポスターを使用したティザー映像によって解禁された。ティザー映像は、乃木坂46各SNSアカウントから投稿され、映像には「是非に及ばず」の一部音源が使用されており、一足先に「是非に及ばず」の世界観を楽しむことができる。

いよいよ夏の全国ツアー『真夏の全国ツアー2026』が、6月13日福井県・サンドーム福井よりスタート。この夏を盛り上げる乃木坂46の新しい夏シングルをぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.06.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「是非に及ばず」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「是非に及ばず」

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/