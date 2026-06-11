アイドルグループ「ＪＯ１」と「ＩＮＩ」によるスペシャルユニット「ＪＩ ＢＬＵＥ」が１１日、東京・渋谷のＭＩＹＡＳＨＩＴＡ ＰＡＲＫの芝生広場で行われた「ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ祭 点灯式」に出席した。

日本サッカー協会（ＪＦＡ）は、北中米Ｗ杯（１１日開幕）に合わせて、サッカー日本代表を応援するリアルイベント「ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ祭」（１１〜２８日）を同会場で実施する。

ＪＩ ＢＬＵＥはサッカー日本代表「最高の景色を２０２６」オフィシャルアンバサダーを務める。Ｗ杯開幕が迫って、ＪＯ１の河野純喜が「ユニホームを着てる人たちがいるのをちらほら見る。それがＷ杯近づいてきたなという気持ち」と胸を高鳴らせると、ＩＮＩの西洸人は「まずは一緒に応援する楽しさを味わって、肌で体感してもらって。そのきっかけに僕たちがなれたら」と意気込んだ。

ＪＩ ＢＬＵＥは応援ソング「景色」をリリース。改めてアンバサダーとして、ＩＮＩの池崎理人は「（日本代表に）優勝してほしいと思ってるので。『景色』を披露して、皆さんに知ってもらって、少しでもサッカーにファンを巻き込んで、日本代表を応援する。それだけでございます」と力を込めた。