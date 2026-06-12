ノーラン新作『オデュッセイア』新ビジュアル公開 ─ ムビチケ前売券の発売も決定

クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』より、新ビジュアルが公開された。あわせて、ムビチケ前売券の発売も決定している。

『オデュッセイア』は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を原作とするアクション超大作。トロイア戦争の終結後、イタケの王オデュッセウスが、家族の待つ故郷への帰還を目指す旅路を描く。彼の前には、神々の介入、怪物、荒れ狂う海など、容赦ない試練が立ちはだかる。主人公の10年にも及ぶ壮大な冒険が、最新のIMAX技術によって映像化される。

本作は、長編映画史上初めて全編IMAX撮影された作品。世界各地で撮影された破格のスケールと、ノーラン作品ならではの圧倒的な没入感に期待が高まる。監督・脚本は『オッペンハイマー』『TENET テネット』『ダンケルク』『インターステラー』『インセプション』『ダークナイト』三部作などのクリストファー・ノーラン。製作はエマ・トーマスとノーランが手がける。

公開された新ビジュアルには、巨人兵と対峙するオデュッセウスの姿が描かれている。肉体のほとんどを重厚な鎧で覆い、倍以上の背丈を誇る巨大な兵士たちに立ち向かうオデュッセウス。その背中からは、壮絶な旅の幕開けを予感させる緊張感が漂う。

photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved.

出演は、オデュッセウス役のマット・デイモンをはじめ、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンら。ハリウッドを代表する豪華キャストが集結した。

ムビチケ前売券は、2026年6月12日（金）10時より販売開始。ムビチケカード券は全国の上映劇場（一部を除く）、MOVIE WALKER STORE、メイジャー通販にて、ムビチケオンライン券はMOVIE WALKER STOREにて販売される。販売期間は9月10日（木）23時59分まで。価格は各種1,600円（税込）。

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）日本公開。