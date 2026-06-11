「名誉毀損にならんのか？」登録者310万人超えYouTuber、「心痛すぎる風評被害」に注意喚起「酷すぎる」
チャンネル登録者数が310万人を超えるラジオ系YouTuberのたっくーさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。「心痛すぎる風評被害」を明かし、話題となっています。
【画像】YouTuber・たっくー、「心痛すぎる風評被害」を明かす
この投稿には「AI要約酷すぎる」「めっちゃ風評被害で可哀想」「不憫すぎる」「眼鏡で性的告発とは？」「なにがどうなってこうなるんや」「名誉毀損にならんのか？」「訴えられても仕方ないでしょ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】YouTuber・たっくー、「心痛すぎる風評被害」を明かす
「めっちゃ風評被害で可哀想」まず「眼鏡さん共同開発メガネの件でご心配おかけして申し訳ございません」と謝罪したたっくーさん。次に「あとXの今皆さんに表示されてるAI要約については今回は全く違いますので勘違いなさらないようにお願いします。こちらに関しては心痛すぎる風評被害なので対応していきます」とつづり、1枚の画像を投稿しました。XのAI要約機能が誤って、たっくーさんが女性への性的加害を告発されたととれる内容のまとめを公開したことについて、注意を促しています。
コラボレーション眼鏡への疑惑のはずが……たっくーさんは5月20日、自身のYouTubeチャンネル「たっくーTVれいでぃお」にて「メガネの愛眼」と共同開発したコラボレーション眼鏡の発売を発表しました。しかし、配信者でYouTuberのコレコレさんが6月10日に行ったYouTubeでのライブ配信にて、同アイテムが“完全国産”をうたっているにもかかわらず、国産ではない素材が使われているのではないかという疑惑が浮上。この件について、なぜか女性への性的加害という事実無根の話題としてまとめられてしまう事態となりました。
(文:堀井 ユウ)