LGエレクトロニクス・ジャパンは、AI機能を搭載した有機ELゲーミングモニターの新製品3モデルを6月11日より順次発売する。

【画像あり】作業領域に高輝度もばっちり確保 販売されるモデルやキャンペーン

ラインナップは、44.5インチ5K2K解像度のLG UltraGear evo AI『45GX950B-B』、39インチ5K2K解像度のLG UltraGear evo AI『39GX950B-BAJP』、31.5インチ4K解像度のLG UltraGear AI『32GX870B-B』の3機種。

『45GX950B-B』は、800R曲面の21:9ウルトラワイドディスプレイを採用し、5K2K高解像度による広大な表示領域を実現している。高輝度技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルにより、ピーク輝度1300cd/㎡（APL 1.5% 標準値）を実現。解像度とリフレッシュレートを切り替えできる「VESA Dual Mode」に対応し、5K2K＠165HzとUWFHD＠330Hzをシーンに応じて選択可能となっている。

『39GX950B-BAJP』と『32GX870B-B』は、LG最新の有機ELパネル（タンデムOLED）を採用。ピーク1500cd/㎡の高輝度と「VESA DisplayHDR™ True Black 500」認証取得による黒再現を両立しており、「VESA Dual Mode」にも対応する。

3モデル共通の特徴として、映像・音響パフォーマンスを向上させるAI機能を搭載。モニター内蔵のプロセッサーが低解像度コンテンツを高解像度へアップスケーリングする「AI Upscaling」、AIがコンテンツに合わせて音響を最適化する「AI Sound」、コンテンツを認識して表示を最適化する「AI Scene Optimization」を備える。

あわせて、2025年に国内有機ELゲーミングモニター出荷台数シェアNo.1（IDC調べ）を獲得したことを記念し、公式Xでのプレゼントキャンペーンを6月11日より開始する。LG公式アカウントをフォローのうえ、キャンペーン投稿をリポストした人の中から、抽選で1名に26.5インチの有機ELゲーミングモニターLG UltraGear OLED『27GX704A-B』をプレゼントする。「#LGOLEDNo1」を付けて投稿すると当選確率がアップする。

また、対象モデル購入者を対象に最大3,000円をキャッシュバックするキャンペーンも実施中。LG公式サイトでの製品登録およびレビュー投稿が条件となる。なお、先行予約特別価格での購入はキャッシュバックの適用外となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）