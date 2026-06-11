FRUITS ZIPPER、シックな色合いにフリル合わせた“フォーマル”衣装でグリーンカーペット登場【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きのう10日ときょう11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中。2日目となるきょう11日、開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、FRUITS ZIPPERのメンバーが登場した。
【ソロショット】メンバーカラーのフリル衣装で元気に登場したFRUITS ZIPPER
メンバーは、元気よく笑顔を見せながら報道陣の前に登場。フリルが際立つシックな色合いのドレスに、それぞれのメンバーカラーがデザインされている。手を振りながら、この日の祭典の雰囲気を楽しんでいた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【ソロショット】メンバーカラーのフリル衣装で元気に登場したFRUITS ZIPPER
メンバーは、元気よく笑顔を見せながら報道陣の前に登場。フリルが際立つシックな色合いのドレスに、それぞれのメンバーカラーがデザインされている。手を振りながら、この日の祭典の雰囲気を楽しんでいた。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS