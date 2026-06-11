ミセス「CEREMONY」2日目は桃太郎モチーフの衣装で登場 “鬼”藤澤涼架のロングドレスをメンバーも凝視【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/11】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】ミセス、衣装でヒーローズジャーニー表現
Mrs. GREEN APPLEは昔話「桃太郎」を思わせる衣装でグリーンカーペットに登場。大森元貴はピンクのジャケット、腰元には扇子を挿しきびだんごを表現。若井滉斗は、胸元にひらひらと揺れる飾りが特徴的で、バックには桃太郎の仲間である、犬、猿、きじを思わせる衣装で登場。藤澤涼架は、赤色が目を引くボリューム感たっぷりのドレス、頭には鬼の角が付いた傘を被っていた。
今回2日間を通して表現したいテーマとして「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」を上げていたMrs. GREEN APPLE。1日目では童話「オズの魔法使い」をモチーフとした衣装で登場した。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆ミセス、桃太郎モチーフの衣装で登場
Mrs. GREEN APPLEは昔話「桃太郎」を思わせる衣装でグリーンカーペットに登場。大森元貴はピンクのジャケット、腰元には扇子を挿しきびだんごを表現。若井滉斗は、胸元にひらひらと揺れる飾りが特徴的で、バックには桃太郎の仲間である、犬、猿、きじを思わせる衣装で登場。藤澤涼架は、赤色が目を引くボリューム感たっぷりのドレス、頭には鬼の角が付いた傘を被っていた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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