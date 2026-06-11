「M−1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次（40）が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。売れた同期に衝撃を受けたことを明かした。

渡辺は相席スタートの山添寛、ネルソンズの青山フォール勝ちとルームシェアをしていたことを明かした。渡辺は下積み時代のキツかったことを聞かれ、「貧乏よりも劣等感。これはなるだけ出さないようにした。腐ってる感じというか、本当は腐ってますけど。外側だけでも。そんなことないよというフリをしていましたけど。やっぱりキツくて」と語った。

かまいたち山内健司から「一番売れた同期誰？」と聞かれ、渡辺は「りんたろー。（EXIT）です。趣味でけん玉やってるんですけど、投げ技練習してるときにテレビを割ったんですよ。そこからテレビ見れなくなって、3、4年間ぐらいで、EXITが売れまくってるって話は聞いていたんですよ。代わりのテレビがきて、つけたときに蛍光色を着たあのりんたろー。が話を聞く側になってたんです。ああ、もうウソだろ？ 売れたとは聞いていたけど？」と当時の驚きを再現し笑わせた。