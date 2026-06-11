講談社にて実施されている、ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ」が2026年も開催決定！

第3回となる今回は「東京ディズニーリゾートコース」と「STAR WARSコース」が新たに登場します。

講談社「ディズニーファン・チャレンジ 2026」

参加料金：4,000円（税込）

早期割引エントリー期間：2026年8月1日（土）〜8月16日（日）※参加料金が5％OFFの3,800円となります

開催期間：2026年8月1日（土）12:00 〜 9月14日（月）23:59

特典：参加者全員にオリジナル特典をプレゼント（すべてのコースにおいて、参加者全員がもらえるオリジナル特典（認定証、バッジ、デジタル壁紙などを予定）をご用意しております。さらに今回は、成績上位者に向けた特典も）

ディズニーファン・チャレンジ公式サイト：https://disneyfan.kodansha.co.jp/d_challenge

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/dfan_challenge/

※申込開始や成績上位者特典の詳細など、最新情報は公式インスタグラムで発表されます

ディズニーのさまざまなジャンルのクイズを出題する公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ」の第3回開催が決定！

映画やテーマパークなどに関するクイズを通じて、ディズニーの知識がさらに深まり、よりディズニーの世界を楽しめるイベントです。

8月1日から始まる「ディズニーファン・チャレンジ 2026」では、参加される方が自由に選べる3つのコースを用意。

今までのコースに加え、ファン待望の「東京ディズニーリゾートコース」と「STAR WARS（スター・ウォーズ）コース」が新たに登場します。

参加される方は以下の3コースから、好きなコースを選んで挑戦可能です。

チャレンジコース

設問数：全40問

制限時間：30分

「ディズニーファン・チャレンジ」の定番コースである「チャレンジコース」

アニメーション映画、パーク、ウォルト・ディズニーと歴史、さらにさまざまな雑学など幅広いジャンルから出題されます。

新設：東京ディズニーリゾートコース

設問数：全40問

制限時間：30分

東京ディズニーリゾートに関するクイズが出題される「東京ディズニーリゾートコース」

25周年のアニバーサリーを迎えた東京ディズニーシーと、東京ディズニーランドの問題を中心にしたコースです。

新設：STAR WARSコース

設問数：全40問

制限時間：30分

2026年より「東京ディズニーリゾートコース」と共に新たに登場する「STAR WARSコース」

「スター・ウォーズ」シリーズより、キャラクター、ストーリー、メカニック、パークなどの各ジャンルからクイズが出題されます。

ディズニーの長編アニメーションからテーマパークの歴史まで、回答者の「ディズニー愛」と「知識」を試す公式オンラインクイズイベント。

講談社の「ディズニーファン・チャレンジ 2026」は、2026年8月1日より開催されます☆

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