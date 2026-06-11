しろたん×サンリオキャラクターズ、第2弾のグッズが100円ショップに登場 ファイル＆ポーチなど実用的アイテムがそろう
エイコーは、「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて【しろたん×サンリオキャラクターズ】のオリジナル商品第2弾を発売する。
【写真】キキとララに挟まれるしろたん…かわいいキーホルダーも
ファンシーキャラクターの『しろたん』とサンリオのキャラクターたちが夢のコラボレーション。みんなでいちごの帽子をかぶったり、パジャマ姿で寝ていたり、かわいくて癒されるデザインとなっている。
■商品ラインアップ
・しろたん×サンリオキャラクターズ スクエアジッパー袋5P（全2種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ A5見開きファイル2（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ A6クリアファイル3ポケット（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ マスキングテープ 切手風2（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フレークシール10枚＆ケースセット（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ミニメモ帳（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ カラビナ付きミニメッシュポーチ（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ブラインドラメ入りアクリルキーホルダー（全5種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ブラインドアクリルスタンド（全5種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フラットポーチ（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フォンタブポケット（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ カラビナ付きクリアケース（全1種）
【写真】キキとララに挟まれるしろたん…かわいいキーホルダーも
ファンシーキャラクターの『しろたん』とサンリオのキャラクターたちが夢のコラボレーション。みんなでいちごの帽子をかぶったり、パジャマ姿で寝ていたり、かわいくて癒されるデザインとなっている。
■商品ラインアップ
・しろたん×サンリオキャラクターズ スクエアジッパー袋5P（全2種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ A5見開きファイル2（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ A6クリアファイル3ポケット（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ マスキングテープ 切手風2（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フレークシール10枚＆ケースセット（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ミニメモ帳（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ カラビナ付きミニメッシュポーチ（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ブラインドラメ入りアクリルキーホルダー（全5種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ブラインドアクリルスタンド（全5種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フラットポーチ（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フォンタブポケット（全1種）
・しろたん×サンリオキャラクターズ カラビナ付きクリアケース（全1種）