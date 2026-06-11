開催：2026.6.11

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 3 - 2 [カブス]

MLBの試合が11日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとカブスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。

4回表、2番 モイセス・バレステロス 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 COL 0-1 CHC

8回裏、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 2-1 CHC

9回表、5番 イアン・ハップ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 COL 2-2 CHC

9回裏、9番 スターリン・トンプソン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 3-2 CHC

試合は3対2でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで6勝0敗3S。負け投手はカブスのダニエル・パレンシアで、ここまで1勝1敗3S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.247。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で5.0回を投げ、2安打、0失点、7奪三振、防御率は4.44となっている。

ここまでロッキーズは26勝42敗で17.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方カブスは34勝34敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 13:16:43 更新