目の前に現れた存在に『シャー！』と威嚇する子猫のイヴちゃん。警戒心全開で毛を逆立てる姿が話題に。しかし、その相手の正体とは…？思わずクスッとしてしまう展開を収めた動画は、記事執筆時点で891万再生を突破。「こんなシャーしてても可愛いでしかない笑」「臨戦態勢もモフモフ」との声が上がっています。

【動画：全身の毛を『逆立てる子猫』→目の前にいたのは……まさかの光景】

全身の毛を逆立てる子猫

TikTokアカウント「ティムとイヴ」に投稿されたのは、お兄ちゃん猫の「ティム」くんと妹猫の「イヴ」ちゃんがおりなす微笑ましい出来事です。

ある日、なぜか全身の毛をこれでもかというほどに逆立てているイヴちゃんの姿があったといいます。猫背が極まった姿勢で、耳も完全なるイカ耳。目はジーっと相手を見定めているような雰囲気があったそうです。

イヴちゃんの視線の先には…

全力の「やんのかポーズ」を披露しているイヴちゃんの目線の先には、なんとお兄ちゃん猫のティムくんがいたのです。いつも仲良しなはずなのに、なぜイヴちゃんがティムくんを威嚇するような事態になってしまったのでしょうか…。

というのも、この日、ティムくんはトリミングに行っていたのだとか。カットやシャンプーでさっぱりしてきたようですが、まだ生後3か月のイヴちゃんにとっては、”お兄ちゃんだ”と判断するための要素がなくなってしまったのかもしれません。

まさかの勘違いにしょんぼり

大事な妹に勘違いで威嚇されてしまったティムくん。さすがに予想外の展開だったようで、物悲しくしょんぼりとした表情を見せたのでした。

この時は、イヴちゃんから忘れられてしまった疑惑のあったティムくんでしたが、その後お尻のにおいで思い出してもらえて一件落着したそうです。

投稿には、「初めて見る威嚇の姿勢ｗ」「猫ってそんな形になるんだ」「平行四辺形」「可愛すぎるわｗ」「やんのかステップならぬやんのかフリーズ」「毛だけでお兄ちゃんと判断してたのか」といったコメントが集まりました。

TikTokアカウント「ティムとイヴ」では、愛らしい2匹の出会いや成長の記録を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ティムとイヴ」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。