講談社から『リロ アンド スティッチ やさしいあなたへ Ohana Means Family』が登場！

ディズニー映画『リロ＆スティッチ』の世界を通して、大人の心を癒やしてくれるメッセージブックです☆

講談社 ディズニー「リロ アンド スティッチ やさしいあなたへ Ohana Means Family」

定価：1,870円（税込）

発売日：2026年6月11日（木）

※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて173mm×よこ128mm

ページ数：オールカラー112ページ

仕様：ソフトカバー

対象年齢：小学校5年生から

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

ディズニーアニメーション映画『リロ＆スティッチ』の世界観とともに、心あたたまるメッセージがちりばめられた書籍『リロ アンド スティッチ やさしいあなたへ Ohana Means Family』が講談社登場。

大人気の絵本を日本語へ翻訳するなかで、大人の心に響くメッセージブックとして生まれ変わりました。

本書のキーワードは、「OHANA MEANS FAMILY（オハナは家族）」

オハナとは、血のつながりを超えて、信頼しあい、許しあい、ともに生きていくあたたかいつながりのこと。

数ページで完結する小さなお話が連なっている構成で、どれも“人とのつながりから生まれる心のうるおい”を思い出させてくれる内容となっています。

人間関係に悩み、傷つくことがあっても、人間関係に救われることもあります。

簡単にSNSでつながれる時代の今、人とのリアルなかかわりがもたらすぬくもりの大切さを呼び覚ます一冊です。

本文より 作者の言葉

ハワイ出身の私は、この島々に特有の「アロハ・スピリット」の強さと美しさを、肌で感じながら育つという幸せに恵まれました。

それは、私たちをひとつの「オハナ」としてつなげる、温かく寛大な精神です。

（中略）

この本は、私の幼いころの体験と家族との思い出から生まれました。

数々の貴重な瞬間を描くことで、日々の暮らしのなかで経験しながらも、見過ごしたりあたりまえだと思ったりしている小さなできごとの大切さを見なおし「アロハ・スピリット」を世界中の人と分かちあいたいと思います。

こうして「アロハ・スピリット」は広がり、私たちみんなを大きな「オハナ」へと結びつけることでしょう。

Denise Shimabukuro

タレント・pecoさんおすすめ！

ディズニー好きとしても知られるタレント・ブランドプロデューサーのpecoさん。

pecoさんも「忘れかけていた大切なこと、リロとスティッチが温かく思い出させてくれました」と愛あるコメントをしています。

『リロ＆スティッチ』のかわいらしい世界観を通して、優しい気持ちになれる1冊！

講談社『リロ アンド スティッチ やさしいあなたへ Ohana Means Family』は、2026年6月11日（木）より販売開始です。

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