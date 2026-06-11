「もっと弾けていい」「似合うね」Ｗ杯開幕前日にお披露目、長友佑都の“新アイテム”が話題！「サンシャイン池崎みたいだな」
気合十分だ。
北中米Ｗ杯のベースキャンプ地ナッシュビルで、開幕に向けて日本代表は準備を進めている。現地６月９日はオフで、翌10日にトレーニングを再開。練習前には地元の子どもたちと交流するなか、注目を浴びたのが長友佑都だ。
39歳のDFは、日の丸と背番号の「５」が入ったハチマキ風のヘアバンドを巻いて登場。この“新アイテム”にSNS上では以下のような声があがった。
「なかなかできることではない」
「往年のベテラン テニス選手みたい」
「サンシャイン池崎みたいだな」
「ブラボーすぎる もっと弾けていい」
「オランダ戦でデパイと２ショットになって欲しい！」
「何がいけないのかさっぱりわからない」
「長友さんさすがです」
「長友、似合うね」
「バモ長友」
５大会連続でＷ杯出場の男は、すでに臨戦態勢だ。大会は11日に開幕。日本はグループステージ初戦で14日にオランダと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「長友さんさすがです」39歳DFの新アイテムに脚光！「なかなかできることではない」
北中米Ｗ杯のベースキャンプ地ナッシュビルで、開幕に向けて日本代表は準備を進めている。現地６月９日はオフで、翌10日にトレーニングを再開。練習前には地元の子どもたちと交流するなか、注目を浴びたのが長友佑都だ。
39歳のDFは、日の丸と背番号の「５」が入ったハチマキ風のヘアバンドを巻いて登場。この“新アイテム”にSNS上では以下のような声があがった。
「なかなかできることではない」
「往年のベテラン テニス選手みたい」
「サンシャイン池崎みたいだな」
「ブラボーすぎる もっと弾けていい」
「オランダ戦でデパイと２ショットになって欲しい！」
「何がいけないのかさっぱりわからない」
「長友さんさすがです」
「長友、似合うね」
「バモ長友」
５大会連続でＷ杯出場の男は、すでに臨戦態勢だ。大会は11日に開幕。日本はグループステージ初戦で14日にオランダと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「長友さんさすがです」39歳DFの新アイテムに脚光！「なかなかできることではない」