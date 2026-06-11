その後、ドル円は１６０．５０円近辺と本日高値圏での推移となっている。この日発表の５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でコア指数が前月比で予想を下回っていたことから、若干ドル売りの反応が見られ、ドル円も１６０．３５円付近に値を落とす場面が見られたものの、１６０円台はしっかりと維持している。



５月のＣＰＩは、総合指数がイラン紛争によるエネルギー価格上昇を背景に３年超ぶりの高い伸びとなり、賃金上昇率を上回ったが、食品とエネルギーを除くコア指数は予想を下回る伸びに留まった。ＦＲＢは今回の結果に対して、多少居心地の悪さを感じるとの指摘が出ていたものの、今回の５月分がこのインフレ局面のピークになる可能性が高いとの見方も出ている。



根拠として、米国内のガソリン価格が５月２０日のピークから約９％下落していることを挙げ、コスト上昇圧力は徐々に和らぎつつあるという。



USD/JPY 160.51 EUR/JPY 185.38

GBP/JPY 214.85 AUD/JPY 112.61



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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