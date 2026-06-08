宇佐警察署

大分県宇佐市に住む50代の男性がSNS型ロマンス詐欺で516万円をだまし取られる被害にあったことがわかりました。

警察によりますと4月中旬、男性のLINEに女性を名乗る人物からメッセージが届き、LINE上で「外国育ちで日本語が苦手。貿易会社の財務担当をしている。投資目的で限定販売の切手や古美術品などを集めている」などと伝えられました。

男性は、その人物と日常的なメッセージのやりとりをするようになり人柄に惹かれ、その人物が自身の写真を送ってきたことなどから、次第に好意を抱くようになりました。

その後、その人物から「価値が上がるから5000枚限定の切手を買わない？購入した切手をオークションに出品すれば莫大な利益が得られる」などと勧められ、男性は、その人物に切手を購入することを伝えたところ、その人物に自身の知り合いと名乗るLINEアカウントを紹介され、その紹介された人物から指定された口座に現金を振り込みました。

さらに、その紹介された人物に「オークションに出品するための保証金が必要」などと言われ、男性は出品の保証金や切手購入の名目で、複数回にわたり、合計516万円を指定された口座に振り込み、だまし取られる被害にあったということです。

その後、男性に金融機関の職員から「詐欺被害にあっていないか」などという連絡があり、被害に気付いたということです。

警察は「SNSで知り合った人から投資に誘われたらまず詐欺を疑い、金を振り込む前に、家族や警察に相談してほしい」と注意を呼び掛けています。