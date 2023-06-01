ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は５２０ドル安 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式10日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 50351.40（-520.71 -1.02%）
ナスダック 25364.71（-314.11 -1.22%）
CME日経平均先物 64385（大証終比：+45 +0.07%）
欧州株式10日GMT15:13
英FT100 10256.44（+29.11 +0.28%）
独DAX 24225.17（-207.89 -0.85%）
仏CAC40 8185.06（-18.37 -0.22%）
米国債利回り
2年債 4.118（+0.000）
10年債 4.524（+0.008）
30年債 5.005（+0.008）
期待インフレ率 2.357（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.069（+0.026）
英 国 4.927（+0.024）
カナダ 3.482（-0.005）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝89.81（+1.61 +1.83%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4153.40（-133.00 -3.10%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝61821.86（-294.49 -0.47%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0992万0554（-47257 -0.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50351.40（-520.71 -1.02%）
ナスダック 25364.71（-314.11 -1.22%）
CME日経平均先物 64385（大証終比：+45 +0.07%）
欧州株式10日GMT15:13
英FT100 10256.44（+29.11 +0.28%）
独DAX 24225.17（-207.89 -0.85%）
仏CAC40 8185.06（-18.37 -0.22%）
米国債利回り
2年債 4.118（+0.000）
10年債 4.524（+0.008）
30年債 5.005（+0.008）
期待インフレ率 2.357（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.069（+0.026）
英 国 4.927（+0.024）
カナダ 3.482（-0.005）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝89.81（+1.61 +1.83%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4153.40（-133.00 -3.10%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝61821.86（-294.49 -0.47%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0992万0554（-47257 -0.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ