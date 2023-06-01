NY株式10日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　50351.40（-520.71　-1.02%）
ナスダック　　　25364.71（-314.11　-1.22%）
CME日経平均先物　64385（大証終比：+45　+0.07%）

欧州株式10日GMT15:13
英FT100　 10256.44（+29.11　+0.28%）
独DAX　 24225.17（-207.89　-0.85%）
仏CAC40　 8185.06（-18.37　-0.22%）

米国債利回り
2年債　 　4.118（+0.000）
10年債　 　4.524（+0.008）
30年債　 　5.005（+0.008）
期待インフレ率　 　2.357（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.069（+0.026）
英　国　　4.927（+0.024）
カナダ　　3.482（-0.005）
豪　州　　4.890（-0.029）
日　本　　2.679（+0.005）

NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝89.81（+1.61　+1.83%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4153.40（-133.00　-3.10%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝61821.86（-294.49　-0.47%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0992万0554（-47257　-0.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ