Amazonにて、ソニーの4K液晶テレビ「ブラビア KJ-X81L」シリーズ（2026年モデル）がセール価格で販売されている。セール期間は6月17日23時59分まで。

「ブラビア KJ-X81L」シリーズは、Google TV機能を搭載。ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応し、音声でのコンテンツ検索やテレビの操作ができる。また、地上放送やネット動画など、あらゆるコンテンツを高精細な映像に作りかえる超解像エンジン「4K X-Reality PRO（4K エックス リアリティー プロ）」を搭載。ハイビジョン映像を4Kにアップコンバートするデータベースと、4K映像をさらに高精細化するさまざまな映像に対応したデータベースを参照することで、最適な高精細化処理を行なう。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。