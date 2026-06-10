「楽天０−７巨人」（１０日、楽天モバイル最強パーク）

巨人が快勝。６月は引き分けを挟んで６連勝といまだ負けなしで、３年ぶりの交流戦勝ち越しを決めた。阪神が敗れ、首位浮上となった。

先発・戸郷が相手を寄せ付けない力投を見せた。得点圏に走者を許したのは四回のみで、２死一、二塁も村林を右飛に打ち取って無失点。七回まで毎回奪三振を奪うなど力投し、２年ぶり完封勝利となった。

前回３日のオリックス戦ではわずか１４球で危険球退場となった。そこから１週間、調整方法などを変えずに準備を進め、「切り替えて、目の前の試合しか見ていない。しっかり試合を作ることもそうですけど、自分のできることをやっていきたい」と意気込んでいた。

エースの力投に応えたい打線は初回に先制し、三回には佐々木の適時打で追加点を奪った。四回には捕逸の間に１点を追加し、七回には浦田、松本の連続適時打などで３得点。相手バッテリーミスなど、隙を逃さず、効果的に加点を続けた。

また八回にはダルベックが２戦連発となる１１号ソロも記録。これで交流戦は９勝３敗２分となり、残り４試合を残して勝ち越しを決めた。