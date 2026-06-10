フジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」に出演し、話題のタレントの熊切あさ美さんのライフスタイル・フォトエッセー「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由 愛と筋肉と、ときどき涙」（税込1870円、主婦と生活社）が6月19日にリリースされます。



【写真】メガネで知的美人になった熊切あさ美さん

本書は、元祖「崖っぷちアイドル」として知られ、6月で46歳となる熊切さんの波瀾万丈な半生と、心身の美しさの秘訣に迫るライフスタイル・フォトエッセイです。いじめに遭った幼少期、アイドル時代の挫折、恋愛スキャンダル、そして病気や愛犬との別れなど、数々の困難や「崖っぷち」「どん底」を経験してきた熊切さんが、いかにして這い上がり、現在の「それなりに自分を好きになれた」状態を手に入れたのかを赤裸々につづっています。



熊切さんを救ったのは、週1回の北島式筋トレやキックボクシング。本書では、年齢を感じさせない全肯定BODYを作り上げたメソッドや、美と健康を保つルーティンを大公開。さらに、鍛え抜かれた筋肉や大人の魅力あふれる肌露出、リラックスした素顔を捉えた撮り下ろし写真もふんだんに収録しています。「計算ゼロ」で正直に生きてきた彼女が贈る、人生に悩むすべての人へ向けた、ひとつの物事に縛られず、周りの存在、そして自分を愛し前を向いて生きるためのエールとなる一冊になっています。



【熊切あさ美さんプロフィル】

くまきり・あさみ 1980年6月9日生まれ、千葉県出身。A型。1998年、アイドルグループ「チェキッ娘」のオーディションに合格し、デビュー。翌年、同グループ解散。以降、多数のバラエティ番組などで活躍。2021年より「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（テレビ東京系）のレギュラーMC、2026年3月から始動したYouTubeチャンネル「熊切マッコイの不毛な時間」が大好評配信中。俳優として映画や舞台でも活動中で、2026年のフジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」にレギュラー出演。