ロサンゼルス・ドジャースが2026年6月9日（日本時間）にインスタグラムを更新し、大谷翔平選手（31）をはじめとするドジャースの選手たちが飛行機移動するところをとらえたショットを公開した。

ピッツバーグ・パイレーツ戦へ

球団公式インスタグラムは、「Next stop：Pittsburgh」とメッセージを添えて、ピッツバーグ・パイレーツ戦に挑む選手たちが飛行機に乗り込むところをとらえた写真を投稿した。大谷選手をはじめ、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）の姿もあった。この日は、選手全員がドジャースのチームジャージを身に着けている。

インスタグラムに投稿された写真のうち、山本投手はサングラスをかけ、インナーは黒いトップス、首元にはネックレスも見える。アイスコーヒーとバッグを持ち、まるでモデルのような存在感だ。

大谷選手はキャップをかぶり、ヘッドフォンを首にかけ、黒いバッグを肩にかけている。真剣な表情でタラップをのぼり、飛行機に乗り込んでいた。佐々木投手は紙袋らしきものを持ち、ポケットに手を入れ、リラックスした様子だ。

この投稿には、「山本選手かっこいい」「由伸さんかっこよすぎます」「ドジャースのチームジャージカッコいい」「この大谷さん刺さる〜」「みんないい笑顔」「日本人3選手がかっこいい」といったコメントが寄せられていた。