漫才コンビ「シャンプーハット」てつじ（50）と恋さん（50）が10日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。今年5月に行われた「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」のグランプリファイナル直前のロケで、大会当日の運気について占ってもらった結果に言及した。

2人は番組のレギュラー企画「ぶら参道」のコーナーで、大阪市阿倍野区の阿倍王子神社周辺を散策。同神社を参拝した後、近くにある平安時代の陰陽師「安倍晴明」をまつる安倍晴明神社を訪れた。

安倍晴明が占いの神として信仰されていることから、同神社の境内では占師による占い相談が行われており、2人もタロットカードで占ってもらうことに。

ロケが行われたのは「THE SECOND」のグランプリファイナルの2日前で、2人は「あさっての運気を」と鑑定を依頼した。

出たカードは「THE STAR（星）」で「希望」や「願いがかなう」といった意味があり、「あさっての運気、すごくいいです」と言われた2人は大喜び。

ところが、一緒に出た「THE CHARIOT（戦車）」が逆の位置になっており、「（願いがかなうのは）ちょっと、ゆっくりかな」とも言われてしまったという。

さらに、占師の女性が少し言いづらそうに「ちょっと、あさっては力が発揮できない…」と話すと、てつじは大笑い。恋さんは「あさっては何カ所か噛むけど、将来的には大丈夫」と結論づけた。

その「THE SECOND」のグランプリファイナルでは、シャンプーハットは1回戦でリニアに敗れ、ベスト8という結果に。

ロケのVTRを見終えると、てつじは「まだ、力を発揮してなかったみたいで。これからスター、未来があるという予想」と強調。

恋さんも「この先の方はいいですよ、と（言われた）。『あさって（グランプリファイナル当日）ではない』と。あさってをきっかけに、と…」と笑っていた。