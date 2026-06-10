「西武−広島」（１０日、ベルーナドーム）

広島の大卒４年目・名原典彦外野手が三回に反撃の２号２ランを放った。新井良太打撃コーチ命名の「ナバタイム」が発動した。

「１番・右翼」で９試合連続１番起用されると、３点を追う三回１死一塁で渡辺勇が投じたボールを強振。飛球はフェンスをギリギリ越えて左翼席に飛び込んだ。スタンドインしたか、瞬時に判断がつかなかった名原は二塁ベース付近で立ち尽くしながらも、審判で手を回していることを確認すると、笑顔で生還。ガッツポーズも繰り出した。

チーム内では「ナバタイム」なるワードが浸透中。新井良太打撃コーチが命名したフレーズで、名原本人は「あだ名みたいな感じです」と明かす。後輩の勝田は「（チーム内で）はやってます。＃（ハッシュタグ）ナバタイムでお願いします！」とアピールしていた。

広島出身の名原は瀬戸内高、青森大を経て、２２年度育成ドラフト１位で広島に入団。５月２１日に支配下登録され、即１軍昇格を果たした。直近５試合は１番起用され、５戦連続安打中。デビューから１２試合でマルチ安打は７度を数え、結果を残し続けている。新井監督も名原を「最近の若い子には足りないものを持っている」と評価し、ハングリー精神を絶賛していた。